రైల్లో ప్రయాణిస్తున్నారా? అమ్మాయిలు ఎవ్వరికీ తెలియని సీక్రెట్స్ చెప్తున్నా చూడండి!

మహిళల కోసం భారతీయ రైల్వే కొన్ని ప్రత్యేక సౌకర్యాలను కల్పించింది. కానీ, వాటి గురించి చాలా మందికి తెలియదు.

రాత్రివేళ మహిళా ప్రయాణికురాలు టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించినా.. ఆమెను ట్రైన్ నుంచి దింపివేయకూడదు.

మహిళా ప్రయాణిస్తున్న సీటు కంఫర్ట్‌ లేకున్నా..వారికి ఇచ్చిన సీటును టీసీ కచ్చితంగా మార్చాలి.

రైల్లో ప్రయాణించే మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా 182 హెల్ప్ లైన్ నంబరు కూడా ఉంది.

మహిళల కోటాలో 45 ఏళ్లు పైబడిన వారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత. 3 ఏళ్ల కంటే చిన్నవారికి కూడా అదే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.

మహిళలకు కేటాయించిన బోగీల్లోకి పురుషులు ప్రయాణించడం చట్టరీత్యా నేరం. 12 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు వారి కుటుంబంతో కలిసి వెళ్లొచ్చు.

ప్రతి ప్యాసింజర్ రైల్లో మహిళలకు ప్రత్యేకంగా ఓ బోగీని కేటాయిస్తారు. అందులో పురుషులు కూర్చుంటే వారికి జైలు శిక్ష తప్పదు.

