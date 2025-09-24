తక్కువ ఖర్చుతో మన దేశంలో పెళ్లి చేసుకునే బెస్ట్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ప్లేసెస్ ఇవే..

TA Kiran Kumar
Sep 24,2025
';

రిషికేశ్..

ఉత్తరాఖండ్ ఆధ్యాత్మక రాజధాని రిషికేష్‌తో పాటు డెహ్రాడూన్ వంటివి బెస్ట్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్‌ కు అనువైన స్థలాలు.

';

కోల్‌కతా

దిల్లీ కంటే ముందు దేశ రాజధానిగా ఉన్న కోల్‌కతా గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం గొప్ప వాస్తు శిల్పకళకు పేరు గాంచింది. ఆధునికత, ప్రత్యేకమైన సమ్మేళం కూడిన ఈ ప్రదేశం డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్‌కు బెస్ట్ ఆప్షన్.

';

ఆగ్రా

ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఆగ్రాలో ఉన్న తాజ్ మహల్ చుట్టు ప్రదేశాల్లో కూడా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్‌కు బెస్ట్ ఆప్షన్.

';

జోధ్ పూర్

రాజస్థాన్లోని జోధ్‌పూర్ బ్లూ సిటీగా పేరు గాంచింది. ఇక్కడ ఎంతో అందమైన రాజభవనాలు డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్‌కు అనువైన స్థలం.

 ';

కేరళ

అతిచిన్న రాష్ట్రం కేరళ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్‌కు ఎన్నో అద్భుత స్థలాలున్నాయి. మున్నార్, కొచ్చి, వాయనాడ్ వంటి ప్రదేశాలు బెస్ట్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ లకు నిలయాలుగా మారాయి.

';

జైపూర్

రాజస్థాన్ రాజులకు సంబంధించిన రాష్ట్రం. పింక్ సిటీగా పేరు గాంచిన రాజధాని జైపూర్ అద్భుతమైన కోటలు, విలాసవంతమైన రాజభవనాలకు పేరు గాంచింది.ఇక్కడ డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌లకు అనువైన ఉత్తమమైన ప్రదేశం మరొకటి ఉండదు.

';

గోవా

అందమైన బీచ్‌లతో పాటు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉండటం గోవా ప్రత్యేకం. అందుకే ఎక్కువ మంది ఈ ప్లేస్‌ను డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌లకు బెస్ట్ ఆప్షన్ గా ఎంచుకుంటారు.

';

ఉదయపూర్ - రాజస్థాన్

రాజస్థాన్‌లోని సరస్సుల నగరంగా పేరు పొందిన ఉదయ్‌ పూర్ బెస్ట్ డెస్టినేషన్ ప్లేసెస్‌లో ఒకటి. ఇక్కడ పెద్ద ప్యాలెస్‌లు పెళ్లి చేసుకోవడానికి అనువైన గమ్యస్థానం.

';

VIEW ALL

Food: ఈ ఫుడ్ తింటే ఏ క్యాన్సర్ మీ దరిచేరదు : వైద్యులు

Srinu Vaitla Top 10 Movies: దర్శకుడు శ్రీను వైట్ల కెరీర్ లో టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ చిత్రానిదే..

Diabetes: మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? జాగ్రత్త..

Miriyala Charu: టేస్టీ టేస్టీ మిరియాల చారు.. ఇలా తింటే ఈ రోగాలన్నీ మాయం..
Read Next Story