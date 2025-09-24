ఉత్తరాఖండ్ ఆధ్యాత్మక రాజధాని రిషికేష్తో పాటు డెహ్రాడూన్ వంటివి బెస్ట్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ కు అనువైన స్థలాలు.
దిల్లీ కంటే ముందు దేశ రాజధానిగా ఉన్న కోల్కతా గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం గొప్ప వాస్తు శిల్పకళకు పేరు గాంచింది. ఆధునికత, ప్రత్యేకమైన సమ్మేళం కూడిన ఈ ప్రదేశం డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కు బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఉత్తర ప్రదేశ్లోని ఆగ్రాలో ఉన్న తాజ్ మహల్ చుట్టు ప్రదేశాల్లో కూడా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కు బెస్ట్ ఆప్షన్.
రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్ బ్లూ సిటీగా పేరు గాంచింది. ఇక్కడ ఎంతో అందమైన రాజభవనాలు డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కు అనువైన స్థలం.
అతిచిన్న రాష్ట్రం కేరళ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కు ఎన్నో అద్భుత స్థలాలున్నాయి. మున్నార్, కొచ్చి, వాయనాడ్ వంటి ప్రదేశాలు బెస్ట్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ లకు నిలయాలుగా మారాయి.
రాజస్థాన్ రాజులకు సంబంధించిన రాష్ట్రం. పింక్ సిటీగా పేరు గాంచిన రాజధాని జైపూర్ అద్భుతమైన కోటలు, విలాసవంతమైన రాజభవనాలకు పేరు గాంచింది.ఇక్కడ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్లకు అనువైన ఉత్తమమైన ప్రదేశం మరొకటి ఉండదు.
అందమైన బీచ్లతో పాటు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉండటం గోవా ప్రత్యేకం. అందుకే ఎక్కువ మంది ఈ ప్లేస్ను డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్ గా ఎంచుకుంటారు.
రాజస్థాన్లోని సరస్సుల నగరంగా పేరు పొందిన ఉదయ్ పూర్ బెస్ట్ డెస్టినేషన్ ప్లేసెస్లో ఒకటి. ఇక్కడ పెద్ద ప్యాలెస్లు పెళ్లి చేసుకోవడానికి అనువైన గమ్యస్థానం.