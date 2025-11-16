రాజా హరిశ్చంద్ర ను విశ్వామిత్రుడు పరీక్షిస్తాడు. దాతృత్యం కోసం ఇక్కడ కాటికాపరిగా హరిశ్చంద్రుడిగా పనిచేసిన చోటు. హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే ఘాట్లలో ఇది ఒకటి.
మణికర్ణికా ఘాట్ పురాతన, పవిత్రమైన ఘాట్లలో ఒకటి. ఇక్కడ హిందువులకు సంబంధించిన దహన సంస్కారాలను నిర్వహిస్తారు. ఇక్కడ శ్మశానంలోని బూడిదతో కాశీ విశ్వనాథుడికి నిత్యం అభిషేకం నిర్వహిస్తూ ఉంటారు.
తులసి ఘాట్కి రామచరితమానస్ను రచించిన కవి తులసీదాస్ పేరు మీద ఈ ఘాట్ ఉంది.
సింధియా ఘాట్ సింధియా రాజుల పేరు మీదుగా ఇక్కడ ఓ ఘాట్ ఉంది.
అస్సీ ఘాట్ గంగ, అస్సీ నదుల సంగమం వద్ద కొలువై ఉన్న ఘాట్ ఇది. ఇక్కడ చనిపోయిన పెద్దలకు ఎక్కువగా పిండ ప్రధానాలు వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు.
కేదార్ ఘాట్ శివునికి అంకితం చేయబడిన అత్యంత పవిత్ర ఘాట్లలో ఒకటి. ఇక్కడ కొలువై ఉన్న కేదారేశ్వర్ ఆలయం పేరు మీదుగా ఈ ఘాట్కు ఆ పేరు వచ్చింది.
దశాశ్వమేధ ఘాట్ వారణాసి(కాశీ )లోని అత్యంత ప్రముఖమైన పవిత్రమైన ఘాట్.. కాశీకి వెళ్లినవారు.. ఖచ్చితంగా ఈ ఘాట్ సందర్శించాల్సిందే. వారణాసిలో ఎక్కువగా సందడిగా ఉండే ఘాట్లలో ఒకటి.