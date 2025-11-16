మణికర్ణిక సహా వారణాసిలో అత్యంత పవిత్రమైన ఘాట్ లు ఇవే..

TA Kiran Kumar
Nov 16,2025
హరిశ్చంద్ర ఘాట్ - Harishchandra Ghat

రాజా హరిశ్చంద్ర ను విశ్వామిత్రుడు పరీక్షిస్తాడు. దాతృత్యం కోసం ఇక్కడ కాటికాపరిగా హరిశ్చంద్రుడిగా పనిచేసిన చోటు. హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే ఘాట్‌లలో ఇది ఒకటి.

మణికర్ణికా ఘాట్ - Manikarnika Ghat

మణికర్ణికా ఘాట్ పురాతన, పవిత్రమైన ఘాట్‌లలో ఒకటి. ఇక్కడ హిందువులకు సంబంధించిన దహన సంస్కారాలను నిర్వహిస్తారు. ఇక్కడ శ్మశానంలోని బూడిదతో కాశీ విశ్వనాథుడికి నిత్యం అభిషేకం నిర్వహిస్తూ ఉంటారు.

తులసి ఘాట్ - Tulsi Ghat

తులసి ఘాట్‌కి రామచరితమానస్‌ను రచించిన కవి తులసీదాస్ పేరు మీద ఈ ఘాట్ ఉంది.

సింధియా ఘాట్ - Scindia Ghat

సింధియా ఘాట్ సింధియా రాజుల పేరు మీదుగా ఇక్కడ ఓ ఘాట్ ఉంది.

అస్సీ ఘాట్ - Assi Ghat

అస్సీ ఘాట్ గంగ, అస్సీ నదుల సంగమం వద్ద కొలువై ఉన్న ఘాట్ ఇది. ఇక్కడ చనిపోయిన పెద్దలకు ఎక్కువగా పిండ ప్రధానాలు వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు.

కేదార్ ఘాట్ - Kedar Ghat

కేదార్ ఘాట్ శివునికి అంకితం చేయబడిన అత్యంత పవిత్ర ఘాట్‌లలో ఒకటి. ఇక్కడ కొలువై ఉన్న కేదారేశ్వర్ ఆలయం పేరు మీదుగా ఈ ఘాట్‌కు ఆ పేరు వచ్చింది.

దశాశ్వమేధ ఘాట్ - Dashashwamedh Ghat

దశాశ్వమేధ ఘాట్ వారణాసి(కాశీ )లోని అత్యంత ప్రముఖమైన పవిత్రమైన ఘాట్.. కాశీకి వెళ్లినవారు.. ఖచ్చితంగా ఈ ఘాట్ సందర్శించాల్సిందే. వారణాసిలో ఎక్కువగా సందడిగా ఉండే ఘాట్‌లలో ఒకటి.

