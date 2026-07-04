భారత్‌లో ఎక్కువ జీవన ప్రమాణాలున్న నగరాలు ఇవే..

Published by: TA Kiran Kumar | Jul 04, 2026

ముంబై - మహారాష్ట్ర

అధిక జీవన వ్యయంలో ముందు వరసలో ఉంది. గృహా, ఆహార ధరల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాలు వంటి కారణాలు, రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు మిగతా రంగాల కారణంగా మన దేశంలో ముంబై అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో మొదటి స్టానంలో ఉంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jul 04, 2026

పూణే

మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలో ముంబై తర్వాత అత్యంత ఖరీదైన నగరం పూణే. బెంగళూరు, హైదరాబాద్ ల తర్వాత ఐటీ కేంద్రంగా పూణే ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది. ఇక్కడ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు ఆధారంగా మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన ఐదో ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jul 04, 2026

చెన్నై

తమిళనాడు తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై ఒకప్పటి మదరాసు ముందు నుంచి ఇక్కడ సినీ,పారిశ్రామిక రంగాల్లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్‌లో నిలుస్తూ వస్తోంది. అంతేకాదు సాంస్కృతిక పరంగాను విద్యా పరంగా, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి రంగాల్లో ఇది టాప్ 4లో ఉంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jul 04, 2026

బెంగళూరు

కర్ణాటక కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు కూడా మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో ఇది ఒకటిగా పేరు గడించింది. మన దేశంలో సాఫ్ట్ వేర్, రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులో ఈ నగరానిదే టాప్ ప్లేస్. ఇక్కడ ప్రజలు జీవన ప్రమాణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మన దేశంలో మూడో అత్యంత ఖరీదైన నగర

Published by: TA Kiran Kumar | Jul 04, 2026

ఢిల్లీ

దేశ రాజధాని భారత దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కూడా ముంబై తర్వాత అత్యంత జీవన వ్యయం ఉన్న నగరాల్లో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇల్లు, ఆరోగ్య పరిరక్షణ, జీవనశైలి ఆధారంగా ఈ స్థానాన్ని నిర్ణయించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Jul 04, 2026

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