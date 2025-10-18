గతంలో విక్టోరియా టెర్మినస్ పేరుతో ఉండేది. యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తింపు పొందింది ఈ రెల్వే స్టేషన్. 1887లో ఫ్రెడరిక్ స్టీవెన్స్, ఆక్సెల్ హైగ్ చేత ఇండో-సార్సెనిక్ శైలిలో నిర్మించబడిన ఒక నిర్మాణ అద్భుతం.
ఇది భారతదేశంలోనే ఎత్తైన రైల్వే స్టేషన్. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ఎత్తైన వాటిలో 14వ స్థానంలో ఉంది. ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఎంతో అందమైన సుందరమైన పరిసరాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది, ఒక చిన్న రైల్వే స్టేషన్. యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు పొందిన ప్రదేశం.దాని సుందరమైన అందం, ఇంజనీరింగ్ కౌశలం అద్భుతాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఇది లక్నోలో ఉంది, ఇది అవధి, రాజ్పుత్, మొఘల్ శైలుల కలయికతో కూడిన నిర్మాణ సౌందర్యానికి ప్రతీకగా ఉంది.
ఇది 1931లో నిర్మించబడిన కేరళలోని ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో ఒకటి. ఇది రద్దీగా ఉన్నప్పటికీ అత్యంత క్లీన్ స్టేషన్ గా ప్రసిద్ధి పొందింది. వివిధ సౌకర్యాలతో, నగరంలో ఒక ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ గా విలసిల్లుతోంది.
హెన్రీ ఇర్విన్ 144 యేళ్ల క్రితం నిర్మించబడిన రైల్వే స్టేషన్. పురాతనమైన ఐకానిక్ స్టేషన్. దక్షిణ భారతదేశానికి ప్రవేశ ద్వారం అని చెప్పాలి. ఇది దేశంలోని పురాతనమైనదిగా మంచి మెయింటెన్స్ తో నిర్వహించబడుతున్న స్టేషన్లలో ఒకటి.
ఇది ఒక అద్భుతమైన గమ్యస్థానం అని చెప్పాలి. సమీపంలోని ఎంతో ఉత్కంఠ కలిగించే దూద్సాగర్ జలపాతంతో, సుందరమైన దృశ్యాన్నితలపిస్తోంది.