భారత్ లో తప్పక చూడాల్సిన అందమైన రైల్వే స్టేషన్స్ ఇవే..

TA Kiran Kumar
Oct 18,2025


భారతీయ రైల్వేలు మన దేశంలో ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న అతిపెద్ద సంస్థ. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే రెండో అతిపెద్ద రైల్వే నెట్‌వర్క్‌ను కలిగి ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉత్తర, దక్షిణ, తూర్పు, పడమరలలో ఉన్న ప్రజలను అనుసంధానం చేస్తోంది.



దాదాపు మన దేశంలో 7,000 కంటే ఎక్కువ రైల్వే స్టేషన్లతో, భారతీయ రైల్వేలు భారీ నెట్‌వర్క్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. దేశ రవాణా మౌలిక సదుపాయాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అందులో టాప్ 5 బ్యూటీఫుల్ స్టేషన్స్ విషయానికొస్తే..

 

ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినస్

గతంలో విక్టోరియా టెర్మినస్ పేరుతో ఉండేది. యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తింపు పొందింది ఈ రెల్వే స్టేషన్. 1887లో ఫ్రెడరిక్ స్టీవెన్స్, ఆక్సెల్ హైగ్ చేత ఇండో-సార్సెనిక్ శైలిలో నిర్మించబడిన ఒక నిర్మాణ అద్భుతం.



ఘుమ్ రైల్వే స్టేషన్

ఇది భారతదేశంలోనే ఎత్తైన రైల్వే స్టేషన్. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ఎత్తైన వాటిలో 14వ స్థానంలో ఉంది. ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఎంతో అందమైన సుందరమైన పరిసరాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది.



బరోగ్ రైల్వే స్టేషన్

ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఉంది, ఒక చిన్న రైల్వే స్టేషన్. యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు పొందిన ప్రదేశం.దాని సుందరమైన అందం, ఇంజనీరింగ్ కౌశలం అద్భుతాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది.



చార్‌బాగ్ రైల్వే స్టేషన్

ఇది లక్నోలో ఉంది, ఇది అవధి, రాజ్‌పుత్, మొఘల్ శైలుల కలయికతో కూడిన నిర్మాణ సౌందర్యానికి ప్రతీకగా ఉంది.



తిరువనంతపురం సెంట్రల్

ఇది 1931లో నిర్మించబడిన కేరళలోని ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో ఒకటి. ఇది రద్దీగా ఉన్నప్పటికీ అత్యంత క్లీన్ స్టేషన్ గా ప్రసిద్ధి పొందింది. వివిధ సౌకర్యాలతో, నగరంలో ఒక ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ గా విలసిల్లుతోంది.





చెన్నై సెంట్రల్

హెన్రీ ఇర్విన్ 144 యేళ్ల క్రితం నిర్మించబడిన రైల్వే స్టేషన్. పురాతనమైన ఐకానిక్ స్టేషన్. దక్షిణ భారతదేశానికి ప్రవేశ ద్వారం అని చెప్పాలి. ఇది దేశంలోని పురాతనమైనదిగా మంచి మెయింటెన్స్ తో నిర్వహించబడుతున్న స్టేషన్లలో ఒకటి.

 

దూద్‌సాగర్ రైల్వే స్టేషన్

ఇది ఒక అద్భుతమైన గమ్యస్థానం అని చెప్పాలి. సమీపంలోని ఎంతో ఉత్కంఠ కలిగించే దూద్‌సాగర్ జలపాతంతో, సుందరమైన దృశ్యాన్నితలపిస్తోంది.



