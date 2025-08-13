ఆగస్టు 15: త్రివర్ణ పతాకం గురించి తెలియని 10 నిజాలు!

Harish Darla
Aug 13,2025
';

వీటికి చిహ్నం

త్రివర్ణ పతాకం భారతదేశ గర్వం, గౌరవం, ఐక్యత, సామర్యానికి చిహ్నం.

 ';


జులై 22, 1947 రోజున త్రివర్ణ పతాకాన్ని జాతీయ జెండాగా స్వీకరించారు.

 ';


త్రివర్ణ పతాకంలోని కాషాయం.. ధైర్యం, త్యాగం, ఆత్మబలిదానానికి చిహ్నం.

 ';


త్రివర్ణ పతాకంలోని తెలుపు.. శాంతి, సత్యం, స్వచ్ఛతకు చిహ్నంగా ఉంటుంది.

 ';


త్రివర్ణ పతాకంలోని ఆకుపచ్చ.. శ్రేయస్సు, అభివృద్ధికి చిహ్నం.

 ';


త్రివర్ణ పతాక మధ్య భాగంలోని అశోక చక్రం..జీవశక్తి, పురోగతికి చిహ్నం. ఈ చక్రం నిరంతర జీవితాన్ని సూచిస్తుంది.

 ';


22 డిసెంబరు 2002 నుంచి సాధారణ పౌరులు ఈ జాతీయ జెండాని ఎగురవేయడానికి అనుమతించారు. అంతకుముందు ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనే ఎగురవేసేవారు.

 ';


మన జాతీయ జెండాని తెలుగువాడైన పింగళి వెంకయ్య రూపొందించారు.

';

VIEW ALL

Laptop Cooling Tips: మీ ల్యాప్‌టాప్‌ తరచూ వేడెక్కుతుందా..? ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో ఓవర్‌హీటింగ్‌కు చెక్..!

Ragi Bajji Recipe: రాగి పిండితో బజ్జీల రెసిపీ.. టేస్ట్ అద్భుతం..

Coffee: ఈ సమస్య ఉన్నవారు కాఫీ అస్సలు తాగకూడదు..!

Avocado: అవకాడో తింటే ఆశ్చర్యకరమైన ప్రయోజనాలు..
Read Next Story