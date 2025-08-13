త్రివర్ణ పతాకం భారతదేశ గర్వం, గౌరవం, ఐక్యత, సామర్యానికి చిహ్నం.
జులై 22, 1947 రోజున త్రివర్ణ పతాకాన్ని జాతీయ జెండాగా స్వీకరించారు.
త్రివర్ణ పతాకంలోని కాషాయం.. ధైర్యం, త్యాగం, ఆత్మబలిదానానికి చిహ్నం.
త్రివర్ణ పతాకంలోని తెలుపు.. శాంతి, సత్యం, స్వచ్ఛతకు చిహ్నంగా ఉంటుంది.
త్రివర్ణ పతాకంలోని ఆకుపచ్చ.. శ్రేయస్సు, అభివృద్ధికి చిహ్నం.
త్రివర్ణ పతాక మధ్య భాగంలోని అశోక చక్రం..జీవశక్తి, పురోగతికి చిహ్నం. ఈ చక్రం నిరంతర జీవితాన్ని సూచిస్తుంది.
22 డిసెంబరు 2002 నుంచి సాధారణ పౌరులు ఈ జాతీయ జెండాని ఎగురవేయడానికి అనుమతించారు. అంతకుముందు ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనే ఎగురవేసేవారు.
మన జాతీయ జెండాని తెలుగువాడైన పింగళి వెంకయ్య రూపొందించారు.
