డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గురించి ఈ నిజాలు తెలుసా..
TA Kiran Kumar
Sep 04,2025
';
డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ సెప్టెంబర్ 5, 1888న మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలో జన్మించారు. ఆయన జన్మదినాన్ని ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా మన భారతీయులు జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ వస్తోంది.
';
సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ తత్వశాస్త్రంలో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసి కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం, ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీల్లో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు.
';
సర్వేపల్లి వీరస్వామి, సీతమ్మ దంపతులకు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జన్మించారు. ఆయన శివకామును వివాహం చేసుకున్నారు. ఈయనకు ఆరుగురు సంతానం.
';
ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉంటూనే రాజకీయాల్లో ప్రవేశించారు. అలా 1952లో భారత తొలి ఉపరాష్ట్రపతి అయ్యారు. అంతేకాదు 1962లో భారతదేశ రెండవ రాష్ట్రపతిగా అయ్యారు.
';
ఉప రాష్ట్రపతి నుంచి రాష్ట్రపతి అయిన తొలి వ్యక్తిగా ఆచార్య డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఆయన జన్మదినాన్నే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా మనందరం జరుపుకుంటున్నాము.
';
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ ప్రాముఖ్యత విషయానికొస్తే.. ఎంతటి వ్యక్తి జీవితంలో ఉపాధ్యాయులు స్థానాన్ని కొట్టిపారేయలేము. ఇక సర్వేపల్లి గారు తన జన్మదినాన్ని ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ సూచించారు.
';
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం (1931-1936), బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం (1939-1948) వైస్ ఛాన్సలర్ గా పనిచేశారు. 1953-1962 వరకు ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయ ఛాన్సలర్ గా పనిచేశారు.
';
ఆయన చేసిన సేవలకు అనేక అవార్డులు ఆయనను వరించాయి. 1954లో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం, భారతరత్నఅందుకున్న తొలి ముగ్గురిలో ఈయన ఒకరు. 1963లో బ్రిటిష్ రాయల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ గౌరవ సభ్యత్వం అందుకున్న వ్యక్తిగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.