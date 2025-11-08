భారత్ లో టాప్ 10 హై-స్పీడ్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వేలు..

TA Kiran Kumar
Nov 08,2025
';

సూరత్-చెన్నై ఎక్స్‌ప్రెస్ వే..

1,271 కి.మీ పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్ వే సూరత్ నుండి చెన్నైకి 6 రాష్ట్రాల గుండా వెళుతుంది. ఈ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే వల్ల ప్రయాణ సమయం కేవలం 18 గంటలకు తగ్గుతుంది.

 ';

వారణాసి-రాంచీ-కోల్‌కతా ఎక్స్‌ప్రెస్ వే..

610 కి.మీ పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్ వే వారణాసిని కోల్‌కతాను కలుపుతూ, 4 రాష్ట్రాల గుండా సాగుతుంది. ఈ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే వల్ల ప్రయాణ సమయం 9 గంటలకు తగ్గుతుంది.

 ';

ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ వే..

ఢిల్లీ నుండి డెహ్రాడూన్‌ను కలుపుతూ 210 కి.మీ పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్ వే. ఇది ప్రయాణ సమయాన్ని కేవలం రెండున్నర గంటలకు కుదిస్తుంది.

';

ఢిల్లీ-అమృత్‌సర్-కత్రా ఎక్స్‌ప్రెస్ వే..

670 కి.మీ పొడవైన రహదారి ఢిల్లీ నుండి కత్రాకు 3 రాష్ట్రాల గుండా వెళుతుంది. ఇది ప్రయాణ సమయాన్ని కేవలం 6 గంటలకు తగ్గిస్తుంది.

 ';

ఇండోర్-హైదరాబాద్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే..

ఇండోర్‌ను హైదరాబాద్‌ను కలుపుతూ 713 కి.మీ పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్ వే. ఇది ప్రయాణ సమయాన్ని కేవలం 8 గంటలకు తగ్గుతుంది.

 ';

ముంబై-నాగ్‌పూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే..

ముంబై నుండి నాగ్‌పూర్‌ని కలుపుతూ 800 కి.మీ పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్ వే. ఇది ప్రయాణ సమయాన్ని కేవలం 8 గంటలకు తగ్గిస్తుంది.

 ';

';

బెంగుళూరు-చెన్నై ఎక్స్‌ప్రెస్ వే ..

262 కి.మీ పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్ వే బెంగళూరు నుండి చెన్నైని కలుపుతూ నిర్మిస్తున్నారు. ఇది 3 రాష్ట్రాల గుండా వెళుతుంది. ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే వల్ల ప్రయాణ సమయం రెండున్నర గంటలకు తగ్గుతుంది.

 ';

కాన్పూర్-లక్నో ఎక్స్‌ప్రెస్ వే...

కాన్పూర్ నుండి లక్నోను కలుపుతూ 63 కి.మీ పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్ వే. ఈ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే వల్ల ప్రయాణ సమయం కేవలం 1 గంటకు తగ్గుతుంది.

 ';

ఢిల్లీ-ముంబై ఎక్స్‌ప్రెస్ వే..

1,386 కిలో మీటర్ల పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్ వే ఢిల్లీ నుండి ముంబైని కలుపుతూ, 5 రాష్ట్రాల గుండా వెళుతుంది. ఇది ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే వల్ల ప్రయాణ సమయం 12 గంటలకు పైగా తగ్గుతుంది.

';

అమృత్‌సర్-భటిండా-జామ్‌నగర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ వే..

పంజాబ్ లోని అమృత్‌సర్‌ను గుజరాత్ లోని జామ్‌నగర్‌ను కలిపే 1,257 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఎక్స్‌ప్రెస్ వే. ఇది ప్రయాణ సమయాన్ని కేవలం 13 గంటలకు తగ్గుతుంది.

';

