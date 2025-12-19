Best Places Visit In Kerala: క్రిస్మస్ సెలవులకు కేరళా వెళ్తున్నారా? ఈ ప్రాంతాలు మిస్ అవ్వకండి..!!

Bhoomi
Dec 19,2025
';


క్రిస్మస్ సెలవులకు కేరళా వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే ఈ ప్రాంతాలు అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

';


కొల్లం.. ప్రశాంతమైన, అందమైన ఓడరేవు నగరం. ఇక్కడికి వెళ్తే సరస్సులు, బీచ్ లను సందర్శించండి.

';


కేరళ చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీనికి దేవుని భూమిగా కూడా పిలుస్తుంటారు. సెలవులు వస్తే చాలా మంది కేరళ ప్లాన్ చేస్తుంటారు.

 ';


ఇక్కడ ప్రతి ప్రాంతం పచ్చదనం, పర్వతాలు, బ్యాక్ వాటర్స్, బీచ్ లతో కనువిందు చేసే ద్రుశ్యాలే కనిపిస్తాయి.

';


కేరళ ప్రక్రుతి సందర్శకులకు సహజ సౌందర్యం, సంస్క్రతితోపాటు ప్రశాంత వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది.

';


కేరళలోని మున్నార్ చాలా ఫేమస్. ఇక్కడ తేయాకు తోటలు, జలపాతాల నుంచి వీచే చల్లని గాలులు మనస్సును హత్తుకుంటాయి.

';


అల్లెప్పి లేదా అలప్పుజ దాని బ్యాక్ వాటర్స్, పడవల్లో సవారీలు, పచ్చని పొంట పొలాలకు ప్రసిద్ధి.

';


కోవలం మరో అందమైన బీచ్. ఇక్కడ సూర్యాస్తమయాన్ని చూడటం మరపురాని క్షణంగా మిగిలిపోతుంది.

';


తిరువనంతపురం కేరళ రాజధాని. ఇక్కడ ఆధునిక, సాంప్రదాయం రెండూ కనిపిస్తాయి.

';


కేరళలోని కొచ్చి, పాత చర్చిలు, మెరైన్ డ్రైవ్, దేవాలయాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన చారిత్రాత్మక ఓడరేవు నగరం.

';

VIEW ALL

7 Waterfalls Must Visit: ఈ న్యూఇయర్‎కి ఈ 7 వాటర్ ఫాల్స్‎కు సరదాగా వెళ్లి రండి..!!

Travel Destination: తిరుపతికి 4 గంటల దూరంలో భూతలస్వర్గం..నంది హిల్స్ తప్పక వెళ్లండి!

Gold: ఒమన్ నుంచి భారతీయులు ఎంత బంగారం తెచ్చుకోవచ్చు..?

Belly Fat Diet Plan: పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు మైనంలా కరిగిపోయే 7 డైటింగ్ ప్లాన్స్!
Read Next Story