క్రిస్మస్ సెలవులకు కేరళా వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే ఈ ప్రాంతాలు అస్సలు మిస్ అవ్వకండి
కొల్లం.. ప్రశాంతమైన, అందమైన ఓడరేవు నగరం. ఇక్కడికి వెళ్తే సరస్సులు, బీచ్ లను సందర్శించండి.
కేరళ చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీనికి దేవుని భూమిగా కూడా పిలుస్తుంటారు. సెలవులు వస్తే చాలా మంది కేరళ ప్లాన్ చేస్తుంటారు.
ఇక్కడ ప్రతి ప్రాంతం పచ్చదనం, పర్వతాలు, బ్యాక్ వాటర్స్, బీచ్ లతో కనువిందు చేసే ద్రుశ్యాలే కనిపిస్తాయి.
కేరళ ప్రక్రుతి సందర్శకులకు సహజ సౌందర్యం, సంస్క్రతితోపాటు ప్రశాంత వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది.
కేరళలోని మున్నార్ చాలా ఫేమస్. ఇక్కడ తేయాకు తోటలు, జలపాతాల నుంచి వీచే చల్లని గాలులు మనస్సును హత్తుకుంటాయి.
అల్లెప్పి లేదా అలప్పుజ దాని బ్యాక్ వాటర్స్, పడవల్లో సవారీలు, పచ్చని పొంట పొలాలకు ప్రసిద్ధి.
కోవలం మరో అందమైన బీచ్. ఇక్కడ సూర్యాస్తమయాన్ని చూడటం మరపురాని క్షణంగా మిగిలిపోతుంది.
తిరువనంతపురం కేరళ రాజధాని. ఇక్కడ ఆధునిక, సాంప్రదాయం రెండూ కనిపిస్తాయి.
కేరళలోని కొచ్చి, పాత చర్చిలు, మెరైన్ డ్రైవ్, దేవాలయాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన చారిత్రాత్మక ఓడరేవు నగరం.