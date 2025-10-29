ఐరన్, కాల్షియం, ప్రోటీన్లతో సమృద్ధిగా ఉండే పాలకూరతో చేసిన మజ్జిగ చారు తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. పిల్లలు ఈ చారు ఇష్టంగా తింటారు.
తోటకూరతో చేసిన చారును చూడగానే నోరూరుతుంది. ఇది శరీరానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. వేసవికాలంలో ప్రత్యేకంగా రుచిగా ఉంటుంది.
బచ్చలికూరతో మజ్జిగ చారు చాలా ఫేమస్. ఇది ఎముకల బలానికి ఎంతో మంచిది.
చిటపటలాడే పులుపు రుచితో గోంగూర చారు ఏ వంటకానికైనా స్పెషల్ టచ్ ఇస్తుంది. పులుపు, మజ్జిగ కలయిక అద్భుతంగా ఉంటుంది.
చుక్కకూరతో చేసిన చారు రక్తహీనత ఉన్నవారికి ఇది చాలా మేలు చేస్తుంది.
కొత్తిమీరతో చేసిన మజ్జిగ చారు వాసనతోనే అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. దీని రుచి తేలికగా, ఫ్రెష్గా ఉంటుంది.
పుదీనా మజ్జిగ చారు తిన్న వెంటనే శరీరానికి చల్లదనం వస్తుంది. వేసవికాలంలో ఇది రిఫ్రెషింగ్ డ్రింక్లా కూడా ఉంటుంది.
కరివేపాకుతో చేసిన చారు జీర్ణక్రియకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అంతేకాదు చారుకి మంచి వాసనతోపాటు, రుచిని పెంచుతుంది
మునగ ఆకులు విటమిన్ A, C, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. మజ్జిగ చారులో వేస్తే అది ఆరోగ్యానికి బూస్టర్ లా ఉంటుంది.
పుంతకూర పుల్లగా ఉంటుంది. దీన్ని మజ్జిగ చారులో వేసినప్పుడు పులుపు-తీపి అదుర్స్ అనిపించేలా ఉంటుంది.