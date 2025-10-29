Majjiga Chaaru:ఈ ఆకుకూరతో మజ్జిగచారు చేస్తే ఇంటిల్లిపాది ఇష్టంగా తినేస్తారు..!!

Bhoomi
Oct 29,2025
';

పాలకూర

ఐరన్‌, కాల్షియం, ప్రోటీన్లతో సమృద్ధిగా ఉండే పాలకూరతో చేసిన మజ్జిగ చారు తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. పిల్లలు ఈ చారు ఇష్టంగా తింటారు.

';

తోటకూర

తోటకూరతో చేసిన చారును చూడగానే నోరూరుతుంది. ఇది శరీరానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. వేసవికాలంలో ప్రత్యేకంగా రుచిగా ఉంటుంది.

 ';

బచ్చలికూర

బచ్చలికూరతో మజ్జిగ చారు చాలా ఫేమస్. ఇది ఎముకల బలానికి ఎంతో మంచిది.

 ';

గోంగూర

చిటపటలాడే పులుపు రుచితో గోంగూర చారు ఏ వంటకానికైనా స్పెషల్ టచ్ ఇస్తుంది. పులుపు, మజ్జిగ కలయిక అద్భుతంగా ఉంటుంది.

 ';

చుక్కకూర

చుక్కకూరతో చేసిన చారు రక్తహీనత ఉన్నవారికి ఇది చాలా మేలు చేస్తుంది.

 ';

కొత్తిమీర

కొత్తిమీరతో చేసిన మజ్జిగ చారు వాసనతోనే అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. దీని రుచి తేలికగా, ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది.

 ';

పుదీనా

పుదీనా మజ్జిగ చారు తిన్న వెంటనే శరీరానికి చల్లదనం వస్తుంది. వేసవికాలంలో ఇది రిఫ్రెషింగ్ డ్రింక్‌లా కూడా ఉంటుంది.

 ';

కరివేపాకు

కరివేపాకుతో చేసిన చారు జీర్ణక్రియకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అంతేకాదు చారుకి మంచి వాసనతోపాటు, రుచిని పెంచుతుంది

 ';

మునగ ఆకులు

మునగ ఆకులు విటమిన్ A, C, ఐరన్‌ పుష్కలంగా ఉంటాయి. మజ్జిగ చారులో వేస్తే అది ఆరోగ్యానికి బూస్టర్ లా ఉంటుంది.

';

పుంతకూర

పుంతకూర పుల్లగా ఉంటుంది. దీన్ని మజ్జిగ చారులో వేసినప్పుడు పులుపు-తీపి అదుర్స్ అనిపించేలా ఉంటుంది.

';

VIEW ALL

Chutney: పల్లీలు, పుట్నాల చట్నీ కాదు.. ఈ చట్నీ అన్ని టిఫిన్స్‎కు పర్ఫెక్ట్ ఈజీగా చేయోచ్చు..!!

Recipes: పప్పులో ఉప్పు తక్కువైందా? అయితే ఇలా చేయండి.. !!

Curd: రాత్రి పెరుగు తింటే ఏం జరుగుతుంది తెలుసా?

Pomegranate: ఒక్క దానిమ్మ పండు తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది?
Read Next Story