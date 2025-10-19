దీపావళికి మీరు నలుగురిలో అందంగా ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే ఈ మేకప్ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి.
మేకప్ ప్రారంభించేముందు ముఖాన్ని క్లెన్స్ చేసి, మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేయండి. ఇది ఫౌండేషన్ స్మూత్గా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.
దీపాల కాంతిలో మేకప్ ఎక్కువసేపు ఉండాలంటే మంచి ప్రైమర్ అవసరం. ఇది ఆయిల్ కంట్రోల్కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
హేవీ లుక్ కాకుండా గ్లోయింగ్ ఫినిష్ కోసం లైట్ ఫౌండేషన్ లేదా BB క్రీమ్ వాడండి.
డార్క్ సర్కిల్స్, స్పాట్స్ ఉన్న చోట కన్సీలర్ అప్లై చేస్తే ఫేస్ బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది.
దీపావళి లైట్లతో మ్యాచ్ అయ్యేలా చీక్బోన్స్, నోస్, ఫోరెహెడ్పై హైలైటర్ వాడండి.
గోల్డ్, కాపర్ లేదా బ్రోన్జ్ షేడ్స్తో కళ్లకు షిమ్మర్ లుక్ ఇవ్వండి. వింగ్డ్ ఐలైనర్తో ఫినిషింగ్ టచ్ ఇవ్వండి.
లాంగ్ ల్యాషెస్ కోసం డబుల్ కోట్ మస్కారా వేసుకోండి. ఇది కళ్లను బ్యూటిఫుల్గా హైలైట్ చేస్తుంది.
పింక్ లేదా పీచ్ టోన్ బ్లష్తో చీక్లకు నేచురల్ గ్లో తీసుకోండి.
ఫెస్టివ్ టచ్ కోసం రెడ్, మారూన్ లేదా న్యూడ్ గ్లాస్ షేడ్స్లో లిప్స్టిక్ ఎంచుకోండి.
చివరగా సెట్టింగ్ స్ప్రే వాడి మేకప్ని ఫిక్స్ చేయండి. ఇది గంటలకొద్దీ మీ లుక్ని ఫ్రెష్గా ఉంచుతుంది.