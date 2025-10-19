Diwali Makeup Ideas: దీపావళికి దేవదూతలా మెరిసిపోవాలంటే ఈ సూపర్ చిట్కాలు మీకోసం

Bhoomi
Oct 19,2025
దీపావళికి మీరు నలుగురిలో అందంగా ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే ఈ మేకప్ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి.

చర్మాన్ని ప్రిపేర్ చేయండి

మేకప్ ప్రారంభించేముందు ముఖాన్ని క్లెన్స్ చేసి, మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేయండి. ఇది ఫౌండేషన్ స్మూత్‌గా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.

ప్రైమర్ తప్పక వాడండి

దీపాల కాంతిలో మేకప్ ఎక్కువసేపు ఉండాలంటే మంచి ప్రైమర్ అవసరం. ఇది ఆయిల్ కంట్రోల్‌కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

లైట్ వెయిట్ ఫౌండేషన్ ఎంచుకోండి

హేవీ లుక్ కాకుండా గ్లోయింగ్ ఫినిష్ కోసం లైట్ ఫౌండేషన్ లేదా BB క్రీమ్ వాడండి.

కన్సీలర్‌తో ఫ్రెష్ లుక్

డార్క్ సర్కిల్స్, స్పాట్స్ ఉన్న చోట కన్సీలర్ అప్లై చేస్తే ఫేస్ బ్రైట్‌గా కనిపిస్తుంది.

గోల్డెన్ హైలైట్

దీపావళి లైట్‌లతో మ్యాచ్ అయ్యేలా చీక్‌బోన్స్, నోస్, ఫోరెహెడ్‌పై హైలైటర్ వాడండి.

బ్రైట్ ఐ మేకప్

గోల్డ్, కాపర్ లేదా బ్రోన్జ్ షేడ్స్‌తో కళ్లకు షిమ్మర్ లుక్ ఇవ్వండి. వింగ్‌డ్ ఐలైనర్‌తో ఫినిషింగ్ టచ్ ఇవ్వండి.

వాల్యూమ్ మస్కారా

లాంగ్ ల్యాషెస్ కోసం డబుల్ కోట్ మస్కారా వేసుకోండి. ఇది కళ్లను బ్యూటిఫుల్‌గా హైలైట్ చేస్తుంది.

రొమాంటిక్ బ్లష్

పింక్ లేదా పీచ్ టోన్ బ్లష్‌తో చీక్‌లకు నేచురల్ గ్లో తీసుకోండి.

లిప్ కలర్‌తో స్పార్క్

ఫెస్టివ్ టచ్ కోసం రెడ్, మారూన్ లేదా న్యూడ్ గ్లాస్ షేడ్స్‌లో లిప్‌స్టిక్ ఎంచుకోండి.

మేకప్ సెట్టింగ్ స్ప్రే

చివరగా సెట్టింగ్ స్ప్రే వాడి మేకప్‌ని ఫిక్స్ చేయండి. ఇది గంటలకొద్దీ మీ లుక్‌ని ఫ్రెష్‌గా ఉంచుతుంది.

