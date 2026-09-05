Chicken: మసాలాలు నూరాల్సిన పనిలేదు.. 10 నిమిషాల్లో టేస్టీ చికెన్ ఫ్రై రెడీ!
సండే వచ్చిందంటే చాలు బ్యాచిలర్స్ కి పండగే.. ఎందుకంటే చాలామంది ఈరోజు చికెన్ వండుకునేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు.
అయితే, కొంతమంది బ్యాచిలర్స్ చికెన్ వండుకోవడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.. అనుకున్నప్పటికీ కొన్ని రకాల పొరపాట్ల కారణంగా చికెన్ టేస్ట్ మారిపోతోంది..
చికెన్ టేస్ట్ మారకుండా.. తక్కువ ప్రాసెస్ తో అద్భుతమైన రుచితో ఎలా 10 నిమిషాల్లోనే చికెన్ ఫ్రైని తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కావలసిన పదార్థాలు: చికెన్ (బోన్లెస్ లేదా చిన్న ముక్కలు): 250 నుంచి 300 గ్రాములు, నూనె: 2 నుంచి 3 టేబుల్ స్పూన్లు, ఉల్లిపాయ: 1 (సన్నగా తరిగిన), పచ్చిమిర్చి: 2 (నిలువుగా చీల్చినవి)
కావలసిన పదార్థాలు: కరివేపాకు: 1 రెమ్మ, అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్: 1 టీస్పూన్, పసుపు: చిన్న టీస్పూన్, కారం: 1 నుంచి 1.5 టీస్పూన్ (మీ కారానికి తగినట్లు), ధనియాల పొడి: 1 టీస్పూన్
కావలసిన పదార్థాలు: గరం మసాలా లేదా చికెన్ మసాలా పొడి: టీస్పూన్, ఉప్పు: రుచికి సరిపడా, కొత్తిమీర: కొద్దిగా, నిమ్మరసం: అర చెక్క
తయారీ విధానం: ముందుగా ఒక కడాయిలో నూనె వేసుకొని.. అందులో పచ్చిమిరపకాయల తో పాటు కరివేపాకు, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకొని దోరగా వేపుకోండి. ఆ తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేపుకోండి.
ముందుగానే ఒక బౌల్ పెట్టుకొని ఉడికించిన చికెన్.. పోపులో వేసుకొని మరికొద్దిసేపు బాగా ఉడికించుకోండి. మూత పెట్టి చికెన్ లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం పోయేంతవరకు దాదాపు 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు బాగా ఉడికించుకోండి.
ఉడికిన తర్వాత అందులో ధనియాల పొడి తో పాటు కారం, మసాలా, మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలపండి. అలాగే కావలసినంత ఉప్పు కూడా మరోసారి వేసి బాగా మిక్స్ చేసి డ్రై అయ్యేంతవరకు ఉడికించండి..
ఆ తర్వాత చివరిగా చిన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసుకొని.. పైనుంచి కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండితే.. అద్భుతమైన చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయినట్లే.. ఈ చికెన్ రెసిపీతో బ్యాచిలర్స్ కి టైం సేవ్ అవుతుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది..
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