Chia Seeds Benefits

ప్రస్తుతం బరువు తగ్గడం కోసం చాలామంది చియా విత్తనాలు రోజు తినడం ప్రారంభిస్తున్నారు..

Vishnupriya
Sep 07,2025
';

Chia Seeds Precautions

చియా విత్తనాలు తినడం మంచిదే కానీ.. కొన్ని జాగ్రత్తలు వహించడం మాత్రం తప్పనిసరి..

 ';

How To Eat Chia Seeds

రోజుకి రెండు స్పూన్ల కన్నా ఎక్కువ చియా విత్తనాలు తినకూడదు

 ';

Soak in Water

చియా విత్తనాలు తినే ముందు కనీసం ఒక రెండు గంటల సేపన్న నానబెట్టుకోవాలి.

';

Well Hydrate

చియా విత్తనాలు నానబెట్టినప్పటికీ.. అవి తిన్న వెంటనే ఎక్కువగా నీళ్లు తాగాలి.

';

Follow These Conditions

ఈ మూడు కండిషన్స్ పాటించకపోతే చియా విత్తనాలు తీసుకోవడం ద్వారా నష్టాలే తప్ప లాభాలు కలగవు..

 ';

Chia Seeds Tips

కాబట్టి మీరు బరువు తగ్గాలి అనుకున్న లేకపోతే ఇతర లాభాలకు చేయాలి విత్తనాలు తీసుకుంటున్న ఇవి తప్పక పాటించండి.

 ';

VIEW ALL

Ritika Nayak Mirai: లేలేత అందాలతో క్యూట్ బ్యూటీ 'మిరాయ్' హీరోయిన్‍!

Lemon Juice: మధుమేహం ఉన్నవారు నిమ్మరసం తాగొచ్చా? తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

Rukmini Vasanth Hot: సౌత్ ఇండస్ట్రీని ఊపేస్తున్న బ్యూటీ..ఒకేసారి స్టార్ హీరోయిన్ అయ్యింది!

Fruit Juices: రోజు పండ్ల రసాలు తాగుతున్నారా? డేంజర్‌లో పడ్డట్లే..
Read Next Story