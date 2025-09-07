ప్రస్తుతం బరువు తగ్గడం కోసం చాలామంది చియా విత్తనాలు రోజు తినడం ప్రారంభిస్తున్నారు..
చియా విత్తనాలు తినడం మంచిదే కానీ.. కొన్ని జాగ్రత్తలు వహించడం మాత్రం తప్పనిసరి..
రోజుకి రెండు స్పూన్ల కన్నా ఎక్కువ చియా విత్తనాలు తినకూడదు
చియా విత్తనాలు తినే ముందు కనీసం ఒక రెండు గంటల సేపన్న నానబెట్టుకోవాలి.
చియా విత్తనాలు నానబెట్టినప్పటికీ.. అవి తిన్న వెంటనే ఎక్కువగా నీళ్లు తాగాలి.
ఈ మూడు కండిషన్స్ పాటించకపోతే చియా విత్తనాలు తీసుకోవడం ద్వారా నష్టాలే తప్ప లాభాలు కలగవు..
కాబట్టి మీరు బరువు తగ్గాలి అనుకున్న లేకపోతే ఇతర లాభాలకు చేయాలి విత్తనాలు తీసుకుంటున్న ఇవి తప్పక పాటించండి.