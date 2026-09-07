Wheat Rava Upma: తెల్ల అన్నం బదులు రోజూ ఇది తినండి..30 రోజుల్లో బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి సూపర్ ప్లాన్!

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Why Is It Filling? గోధుమ రవ్వలో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడటంతో పాటు కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండటానికి ఉపయోగపడవచ్చు. అందువల్ల తరచూ స్నాక్స్ తినే అలవాటు ఉన్నవారికి ఇది ఉపయోగకరమైన బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఎంపిక కావచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Add Vegetables ఉప్మాలో క్యారెట్, బీన్స్, బఠానీలు, క్యాప్సికమ్, ఉల్లిపాయ వంటి కూరగాయలు కలిపితే ఆహారంలో ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ పెరుగుతాయి. కూరగాయలు ఎక్కువగా, నూనె పరిమితంగా ఉపయోగించడం మంచి ఎంపిక.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Add Protein గోధుమ రవ్వ ఉప్మాతో పాటు పెరుగు, పప్పులు లేదా ఉడికించిన గుడ్డు వంటి ప్రోటీన్ ఆహారాలను తీసుకోవచ్చు. ఇలా చేస్తే కేవలం కార్బోహైడ్రేట్లతో కాకుండా మరింత సమతుల్యమైన భోజనం అవుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

How to Make It ఒక కప్పు గోధుమ రవ్వను తేలికగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. పాన్‌లో కొద్దిగా నూనెతో తాలింపు వేసి కూరగాయలు వేయించి, నీరు పోసి మరిగిన తర్వాత రవ్వ వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Will It Reduce Weight in 30 Days? గోధుమ రవ్వ ఉప్మా తినడం వల్ల 30 రోజుల్లో బరువు తగ్గడం ఖాయం అని చెప్పలేం. బరువు తగ్గడం కోసం మొత్తం రోజువారీ ఆహారం, కేలరీల పరిమాణం, వ్యాయామం, నిద్ర వంటి అనేక అంశాలు కలిసి పనిచేస్తాయి.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

A Smart Breakfast Choice తెల్ల అన్నాన్ని పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ గోధుమ రవ్వ వంటి తృణధాన్యాలను ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు. సరైన మోతాదులో కూరగాయలు, ప్రోటీన్‌తో తీసుకుంటే బరువు నియంత్రణకు అనుకూలమైన భోజనంగా ఉండవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

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