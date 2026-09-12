నారింజ పండ్లు 365 రోజులు తింటే కలిగే లాభాలు ఇదే..
చాలామంది నారింజపండు అంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు. పిల్లల నుంచి పెద్ద వారి వరకు చాలా ఎక్కువగా ఈ పండ్లను తినేందుకు ఇష్టపడడం విశేషం.
నారింజ పండ్లలో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన పోషక గుణాలు లభిస్తాయి.. కాబట్టి 365 రోజులపాటు వీటిని రోజుకు ఒకటి తింటే ఎన్నో రకాల లాభాలు పొందుతారు.
నారింజ పండ్లు విటమిన్ సితో పాటు పొటాషియం, ఫైబర్ అధిక మోతాదులో లభిస్తుంది. అలాగే ఇందులో విటమిన్ బి 9 కూడా ఉంటుంది.
365 రోజులపాటు రోజుకు ఒక నారింజపండు తింటే అందులో లభించే విటమిన్ సి తెల్ల రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది.
ముఖ్యంగా ఇందులో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది.. ఇది శరీరంలో కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి విముక్తి కలిగించేలా చేస్తుంది.
ముఖ్యంగా అధికంగా పీచు పదార్థం ఉండడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి..
అలాగే పొటాషియం కూడా ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది.. దీనివల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడి.. గుండెపై విపరీతమైన ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
అంతేకాకుండా ఇందులో లభించే కొన్ని అద్భుతమైన గుణాలు చెడు కొవ్వును తగ్గించి రక్తపోటును నియంత్రించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
అలాగే ఐరన్ లోపం వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి నారింజ పండ్లు ఎంతగానో సహాయ పడతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు..
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