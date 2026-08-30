జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచే 5 అద్భుతమైన టీలు.. కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అజీర్తికి చెక్..
ఎక్కువగా అనారోగ్యకరమైన ఆహారాలను తీసుకునే వారిలోనే ఈ జీర్ణ క్రియ సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి వారు తప్పకుండా కొన్ని రకాల ఆహారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
ముఖ్యంగా జీర్ణ సమస్యలతో బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిరోజు ఉదయం కొన్ని రకాల హెర్బల్ టీలను కూడా డైట్లో చేర్చుకుంటే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు..
ముఖ్యంగా జీర్ణక్రియ వ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా చేసేందుకు అల్లంతో చేసిన టీ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. జింజరాల్ వంటి సమ్మేళనాలు జీర్ణ రసాల ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేస్తాయి. దీని ద్వారా త్వరగా ఆహారం జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది.
భోజనం తర్వాత వచ్చే కడుపు బరువు, అజీర్తి, వికారాన్ని తగ్గించేందుకు కూడా ఈ అల్లంతో తయారు చేసిన టి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది..
అంతేకాకుండా జీర్ణకోశంలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేసేందుకు పుదీనాతో చేసిన టీ కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఉండే అద్భుతమైన గుణాలు గ్యాస్ తో పాటు కడుపులో తిమ్మిర్ల మంచి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది..
అలాగే సోంపుతో చేసిన టీ కూడా జీర్ణాశయంలో పేరుకుపోయిన గ్యాస్ను బయటికి పంపేందుకు.. పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
చామంతి టి తాగడం వల్ల కూడా మానసిక ఒత్తిడి మెరుగుపడడమే కాకుండా జీర్ణ సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఏసిడిటీ వంటి సమస్యలు అసలు రాకుండా ఉంటాయి.
అతిమధురం వేరుతో తయారు చేసిన టీ తాగడం కూడా చాలా మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది గుండెల్లో మంటతో పాటు యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్, పొట్ట సమస్యల నుంచి సులభంగా విముక్తి కలిగిస్తుంది..
భోజనం చేసిన 20 నుంచి 30 నిమిషాల తర్వాత లేదా.. రాత్రి నిద్ర పోయేముందు ఈ హెర్బల్ టీలను గోరువెచ్చని నీటి ద్వారా తాగడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందగలుగుతారు..
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