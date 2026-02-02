రోజూ పండ్లు, ఆకుకూరలు, పప్పులు, పెరుగు, గింజలు లాంటి సహజ ఆహారాలు తీసుకుంటే శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.
ఈ పదార్థాల్లో ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ బాగా జరుగుతుంది, రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది.
ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్, మైదాతో చేసిన పదార్థాలు, ఎక్కువ చక్కెర కలిగిన స్వీట్లు, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, ప్యాకెట్ ఫుడ్.. లాంటి వాటిని రోజూ తినకూడదు.
ఈ రకమైన ఆహారం శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడమే కాకుండా, కాలక్రమంలో షుగర్, బీపీ వంటి సమస్యలకు దారి తీస్తుంది.
సరైన ఆహారం తీసుకుంటే రోజంతా అలసట లేకుండా చురుకుగా ఉండగలుగుతాం.
రోజూ తినే ఆహారంలో చిన్న మార్పులు చేసినా దీర్ఘకాలంలో పెద్ద ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కనిపిస్తాయి.
సరైన ఆహారం ఎంచుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి మొదటి మెట్టు.