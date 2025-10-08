Healthy Food Items

కొన్ని ఆహార పదార్థాలు .. మనం చెడ్డవి అనుకున్న కానీ అవి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తూ ఉంటాయి..

Vishnupriya
Oct 08,2025
';

Potato

అందులో మొట్టమొదటిది ఉల్లగడ్డ…ఆలులో పొటాషియంతో పాటు విటమిన్ సి కూడా అధికంగా ఉంటుంది.

';

Egg Yolk

కోడి గుడ్డు మధ్యలో ఉండే పసుపు మన బ్రెయిన్ పనితీరుకు ఎంతగానో పనికొస్తుంది..

 ';

Diet Coke

జీరోకోక్.. చాలా తక్కువ క్యాలరీలతో మనకు ఆకలి వేయదాన్ని తగ్గిస్తుంది..

 ';

Overnight Rice

సద్ది అన్నం తినడం వల్ల మనకు శక్తి పెరుగుతుంది తప్ప షుగర్ స్పైక్ రాదు..

 ';

Cheese

చీస్ మనకు పొటాషియం అలానే కాల్షియంను అందిస్తుంది..

 ';

Best Foods

మనం వీటివల్ల నష్టాలు మాత్రమే కలుగుతాయి అనుకుంటాం.. కానీ వీటిని మితంగా తీసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉంటాయి..

 ';

VIEW ALL

Calories in Indian Sweets: మన ఇండియన్ స్వీట్స్.. ఎందులో.. ఎన్ని కేలరీలు ఉంటాయో తెలుసా..

Banana Peel: అరటి తొక్కను లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?.. నమ్మలేని నిజాలు ఇవే..

2025 Tollywood Dubbed Hit Movies:‘ఛావా’ టూ మహావతార్ నరసింహా ఈ యేడాది బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన డబ్బింగ్ చిత్రాలు..

2025 Tollywood Hit Movies: ‘ఓజీ’ సహా 2025లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించిన చిత్రాలు..

Read Next Story