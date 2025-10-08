కొన్ని ఆహార పదార్థాలు .. మనం చెడ్డవి అనుకున్న కానీ అవి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తూ ఉంటాయి..
అందులో మొట్టమొదటిది ఉల్లగడ్డ…ఆలులో పొటాషియంతో పాటు విటమిన్ సి కూడా అధికంగా ఉంటుంది.
కోడి గుడ్డు మధ్యలో ఉండే పసుపు మన బ్రెయిన్ పనితీరుకు ఎంతగానో పనికొస్తుంది..
జీరోకోక్.. చాలా తక్కువ క్యాలరీలతో మనకు ఆకలి వేయదాన్ని తగ్గిస్తుంది..
సద్ది అన్నం తినడం వల్ల మనకు శక్తి పెరుగుతుంది తప్ప షుగర్ స్పైక్ రాదు..
చీస్ మనకు పొటాషియం అలానే కాల్షియంను అందిస్తుంది..
మనం వీటివల్ల నష్టాలు మాత్రమే కలుగుతాయి అనుకుంటాం.. కానీ వీటిని మితంగా తీసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉంటాయి..