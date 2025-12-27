Warm Water

గోరువెచ్చని నీరు మెటాబాలిజాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది. పొట్ట కొవ్వు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

Vishnupriya
Dec 27,2025
Lemon Water

నిమ్మ నీరు శరీరాన్ని డీటాక్స్ చేస్తుంది. ఫ్యాట్ బర్న్ ప్రక్రియను పెంచుతుంది.

Green Tea

గ్రీన్ టీ యాంటీఆక్సిడెంట్స్‌తో నిండివుంటుంది. కొవ్వు కరుగుదల వేగంగా జరుగుతుంది.

Jeera Water

జీలకర్ర నీరు జీర్ణక్రియ మెరుగుపరుస్తుంది. పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు తగ్గుతుంది.

Buttermilk

మజ్జిగ తేలికపాటి డ్రింక్. గ్యాస్ తగ్గించి బరువు నియంత్రణలో ఉంచుతుంది.

Sugar Free Rule

ఈ డ్రింక్స్‌లో చక్కెర కలపకూడదు. అప్పుడే ఫలితం ఉంటుంది.

Daily Habit

రోజూ మితంగా తాగితే కొవ్వు క్రమంగా తగ్గుతుంది. శరీరం ఫిట్‌గా మారుతుంది.

