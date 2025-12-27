గోరువెచ్చని నీరు మెటాబాలిజాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది. పొట్ట కొవ్వు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
నిమ్మ నీరు శరీరాన్ని డీటాక్స్ చేస్తుంది. ఫ్యాట్ బర్న్ ప్రక్రియను పెంచుతుంది.
గ్రీన్ టీ యాంటీఆక్సిడెంట్స్తో నిండివుంటుంది. కొవ్వు కరుగుదల వేగంగా జరుగుతుంది.
జీలకర్ర నీరు జీర్ణక్రియ మెరుగుపరుస్తుంది. పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు తగ్గుతుంది.
మజ్జిగ తేలికపాటి డ్రింక్. గ్యాస్ తగ్గించి బరువు నియంత్రణలో ఉంచుతుంది.
ఈ డ్రింక్స్లో చక్కెర కలపకూడదు. అప్పుడే ఫలితం ఉంటుంది.
రోజూ మితంగా తాగితే కొవ్వు క్రమంగా తగ్గుతుంది. శరీరం ఫిట్గా మారుతుంది.