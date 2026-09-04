Methi Seeds: జుట్టు కోసం మెంతి గింజలను ఇలా 5 రకాలుగా వాడొచ్చు.. రిజల్ట్ చూసి షాక్ అవుతారు!
Soaked Fenugreek Paste మెంతి గింజలను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పేస్ట్ను తలకు, జుట్టుకు అప్లై చేసి కొంతసేపటి తర్వాత తేలికపాటి షాంపూతో కడగవచ్చు.
Methi and Curd Hair Pack నానబెట్టిన మెంతి పేస్ట్కు కొద్దిగా పెరుగు కలిపి హెయిర్ ప్యాక్గా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది జుట్టుకు కండిషనింగ్ అనుభూతిని ఇవ్వడానికి సహాయపడవచ్చు.
Fenugreek and Aloe Vera మెంతి పేస్ట్లో కొద్దిగా అలోవెరా జెల్ కలిపి జుట్టుకు అప్లై చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా పొడిగా లేదా రఫ్గా అనిపించే జుట్టుకు ఇది ఒక ఇంటి సంరక్షణ పద్ధతిగా ఉపయోగించవచ్చు.
Fenugreek Hair Oil కొబ్బరి నూనెలో మెంతి గింజలను కొద్దిసేపు వేడి చేసి, చల్లారిన తర్వాత వడకట్టి ఉపయోగించే పద్ధతి కూడా ఉంది. నూనెను తలకు మృదువుగా మసాజ్ చేయడం వల్ల స్కాల్ప్కు కండిషనింగ్ లభించవచ్చు.
Methi With Curry Leaves మెంతి గింజలతో పాటు కరివేపాకు కలిపి హెయిర్ ఆయిల్ తయారు చేసుకునే పద్ధతి చాలామందిలో ప్రాచుర్యంలో ఉంది.
Disclaimer: మెంతి గింజలు జుట్టు సంరక్షణలో ఉపయోగపడవచ్చు కానీ ఇవి వైద్య చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. జుట్టు పెరుగుదల వ్యక్తిగత ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, హార్మోన్లు.. ఇతర కారణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
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