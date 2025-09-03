కొబ్బరి తింటే ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే అలాంటి కొబ్బరి కి కొంత మంది మాత్రం చాలా దూరంగా ఉంటేనే ఉత్తమం
అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవాళ్లు కొబ్బరి అసలు తినకూడదు. దీనివల్ల కొలెస్ట్రాల్ మరింత పెరుగుతుంది.
డయాబెటిక్ ఉన్నవారు కొబ్బరి కి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది.
బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా కొబ్బరి మంచిది కాదు. ఇందులో అధిక కాలరీలో ఉంటాయి.
పచ్చి కొబ్బరిలో అధిక కొవ్వు ఉండటం వల్ల కొంతమందికి జీర్ణం కావడానికి కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎసిడిటీ, ఉబ్బరం లేదా ఆజీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు కొబ్బరి తినకూడదు.
గుండె చెప్పు ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొబ్బరి అది కూడా ముఖ్యంగా పచ్చి కొబ్బరి కి దూరంగా ఉండడం మంచిది.