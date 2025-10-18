దీపావళి రోజున ఆనందంతో పాటు జాగ్రత్తలు కూడా అవసరం. కొన్ని పొరపాట్లు ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు.
నైలాన్ లేదా పాలియస్టర్ దుస్తులు ధరించవద్దు.. త్వరగా మంట అంటుకుంటుంది.
పొడవైన జుట్టు వదిలేసి టపాసులు లాంటివి వెలిగించకండి..
దుప్పట్లు ఉండే దగ్గర లేకపోతే బట్టలు పెట్టిన దగ్గర.. క్యాండిల్స్ లేకపోతే టపాసులు లాంటివి వెలిగించద్దండి.
ఇంట్లో పటాకులు కాల్చడం ప్రమాదకరం.
అధికంగా మిఠాయిలు తినడం.. ఆరోగ్యానికి హానికరం.
జంతువులకు శబ్దం భయాన్ని కలిగిస్తుంది.. ముఖ్యంగా కుక్కల దగ్గర టపాసులు పేల్చడం సరైన పద్ధతి కాదు..
ఈ ఆరు పొరపాట్లు తప్పిస్తే మీ దీపావళి సురక్షితంగా.. ఆనందంగా ఉంటుంది.