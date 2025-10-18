Diwali Tips

దీపావళి రోజున ఆనందంతో పాటు జాగ్రత్తలు కూడా అవసరం. కొన్ని పొరపాట్లు ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు.

Vishnupriya
Oct 18,2025
Synthetic Clothes

నైలాన్ లేదా పాలియస్టర్ దుస్తులు ధరించవద్దు.. త్వరగా మంట అంటుకుంటుంది.

Open Hair

పొడవైన జుట్టు వదిలేసి టపాసులు లాంటివి వెలిగించకండి..

Candles Near Curtains

దుప్పట్లు ఉండే దగ్గర లేకపోతే బట్టలు పెట్టిన దగ్గర.. క్యాండిల్స్ లేకపోతే టపాసులు లాంటివి వెలిగించద్దండి.

Crackers Indoors

ఇంట్లో పటాకులు కాల్చడం ప్రమాదకరం.

Overeating Sweets

అధికంగా మిఠాయిలు తినడం.. ఆరోగ్యానికి హానికరం.

Neglecting Pets

జంతువులకు శబ్దం భయాన్ని కలిగిస్తుంది.. ముఖ్యంగా కుక్కల దగ్గర టపాసులు పేల్చడం సరైన పద్ధతి కాదు..

How To Celebrate

ఈ ఆరు పొరపాట్లు తప్పిస్తే మీ దీపావళి సురక్షితంగా.‌. ఆనందంగా ఉంటుంది.

