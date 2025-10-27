Top Flavors

భారతదేశంలో చపాతీలలో.. కూడా ఎన్నో రుచికరమైన రకాలున్నాయి.

Vishnupriya
Oct 27,2025
Phulka Roti

తక్కువ నూనెతో వేస్తే దాని పుల్కా అంటారు.బరువు తాగడానికి ఇది మంచి ఆప్షన్.

Missi Roti

బెసన్ మిశ్రమంతో ప్రోటీన్ రిచ్ గా చేసే చపాతి రుచి గా ఉంటుంది.

Jowar Roti

బరువు తగ్గే వారికి మరో మంచి బెస్ట్ జొన్న పిండితో చేసే జోవర్ చపాతీ.

Bajra Roti

కోలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో భజ్ర చపాతీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

MethI Roti

మెంతి కూర చపాతీ పిండితో చేసే చపాతీని మెంతి చపాతీ అంటాము. ఈ చపాతి కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.

Stuffed Roti

ఎదైనా కూర స్టాఫ్ చేసి చేస్తే దాన్ని స్టాఫ్ చపాతి అంటాము. కారంగా తినాలి అనిపించే వాళ్లకి ఇది మంచి ఆప్షన్.

