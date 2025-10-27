భారతదేశంలో చపాతీలలో.. కూడా ఎన్నో రుచికరమైన రకాలున్నాయి.
తక్కువ నూనెతో వేస్తే దాని పుల్కా అంటారు.బరువు తాగడానికి ఇది మంచి ఆప్షన్.
బెసన్ మిశ్రమంతో ప్రోటీన్ రిచ్ గా చేసే చపాతి రుచి గా ఉంటుంది.
బరువు తగ్గే వారికి మరో మంచి బెస్ట్ జొన్న పిండితో చేసే జోవర్ చపాతీ.
కోలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో భజ్ర చపాతీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
మెంతి కూర చపాతీ పిండితో చేసే చపాతీని మెంతి చపాతీ అంటాము. ఈ చపాతి కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.
ఎదైనా కూర స్టాఫ్ చేసి చేస్తే దాన్ని స్టాఫ్ చపాతి అంటాము. కారంగా తినాలి అనిపించే వాళ్లకి ఇది మంచి ఆప్షన్.