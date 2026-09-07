Mangalsutra Designs: సింపుల్ చీరలైనా.. పట్టు చీరలైనా అదిరిపోయే మంగళసూత్ర డిజైన్స్ ఇవే..!
Black Beads Design నల్ల పూసలతో ఉండే సంప్రదాయ మంగళసూత్ర డిజైన్ ఎప్పటికీ ట్రెండ్లోనే ఉంటుంది. చిన్న బంగారు బంతులు లేదా పెండెంట్ జోడిస్తే డిజైన్ మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.
Lakshmi Design పట్టు చీరలకు లక్ష్మీ దేవి పెండెంట్ ఉన్న మంగళసూత్రం మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. పండుగలు, పూజలు, పెళ్లిళ్ల వంటి సందర్భాల్లో ఇలాంటి డిజైన్లు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.
Vati Mangalsutra రెండు వటి పెండెంట్లతో ఉండే మంగళసూత్రం సంప్రదాయంతో పాటు స్టైలిష్గా కూడా కనిపిస్తుంది. కంచీపట్టు, బనారస్ వంటి రిచ్ సిల్క్ చీరలకు ఈ డిజైన్ చక్కగా సరిపోతుంది.
Short Mangalsutra చిన్న లెంగ్త్లో ఉండే మంగళసూత్రం మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి నచ్చవచ్చు. చిన్న పెండెంట్తో ఉన్న డిజైన్ను సింపుల్ చీరలతో వేసుకుంటే చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది.
Heavy Gold Design పెళ్లిళ్లు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలకు కొంచెం హెవీ డిజైన్ ఉన్న మంగళసూత్రాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. చీరలోని జరీ వర్క్, ఆభరణాల డిజైన్కు సరిపోయేలా పెండెంట్ ఎంచుకుంటే లుక్ మరింత గ్రాండ్గా ఉంటుంది.
Choose the Right Design మంగళసూత్రం ఎంచుకునేటప్పుడు చీర డిజైన్ మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన స్టైల్, రోజువారీ అవసరం, బడ్జెట్ కూడా చూడాలి. సింపుల్ డిజైన్ అయినా సరైన చీర, ఇతర ఆభరణాలతో జత చేస్తే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
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