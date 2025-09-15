రాగి మన పూర్వీకులు తిన్న ధాన్యం. కావలసిన శక్తి, పోషకాలు రాగిలో బాగా ఉంటాయి.
ఇతర ధాన్యాలతో పోలిస్తే రాగిలో కాల్షియం ఎక్కువ. అలాగే ఐరన్, పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్ కూడా పుష్కలంగా లభిస్తాయి.
శాకాహారులు ఎక్కువ ప్రోటీన్ కావాలనుకుంటే రాగి మంచి సహాయం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే మెతియోనిన్ అనే అమైనో ఆమ్లం శరీరానికి బలాన్నిస్తుంది. మరి అలాంటి ఈ రాగి పిండితో ఏమేమి చేసుకోవచ్చు అంటే..
రాగి మాల్ట్ సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. ఉప్పు వేసి తాగినా బాగుంటుంది, బెల్లం వేసి తాగినా రుచిగా ఉంటుంది.
రాగి పిండిలో బెల్లం, నెయ్యి, నువ్వులు కలిపి లడ్డూలు చేస్తే రుచికరంగాను, ఆరోగ్యకరంగాను ఉంటాయి.
బెల్లం, నెయ్యి, జీడిపప్పు వేసి రాగి హల్వా చేసుకొని తింటే.. శక్తి పెరుగుతుంది. పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టపడతారు.
రాగి పిండి తో పకోడీలు, కుకీలు సులభంగా చేయవచ్చు. ఇవి తినడానికి రుచిగా ఉండి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివి.