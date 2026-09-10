మగపిల్లలకు అమ్మ చెప్పాల్సిన 7 గోల్డెన్ లైఫ్ లెసన్స్!
Published by:
Bhoomi
| Sep 10, 2026
పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు ఆస్తులు ఇచ్చినా.. ఇవ్వకున్నా.. కొన్ని విలువలు మాత్రం తప్పక నేర్పించాల్సిందే. పిల్లలకు పెద్దయ్యాక చెబితే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 10, 2026
8ఏండ్లలోపు మగపిల్లలకు తల్లి చెప్పాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ 7 గోల్డెన్ లైఫ్ లెసన్స్ ఏంటో చూద్దాం.
Published by:
Bhoomi
| Sep 10, 2026
అబ్బాయి ఏడ్వకూడదు.. ఏడుస్తుంటే ఆడపిల్లలా ఏడుస్తావేంటి అని అంటుంటారు. అందులో నిజం లేదని తల్లి తన కొడుక్కి చెప్పాలి. కోపం, ప్రేమ , బాధ, సంతోషం ఎలా వ్యక్తపరుస్తామో అది కూడా అలాంటిదే అని చెప్పాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 10, 2026
ఇంట్లో తల్లిని మాత్రమే కాదు భార్య, అక్క, స్నేహితురాలు ఎవరైనా సరే మహిళలను కచ్చితంగా గౌరవించాలని చెప్పాలి. నిజమైన గొప్పతనం ఎదుటివారిని గౌరవించడంలోనే ఉంటుందని అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 10, 2026
తప్పులు సహజం. చేసిన తప్పును ఒప్పుకోవడం ముఖ్యం. పిల్లలు తప్పు చేసినా ఒప్పుకోవడం నేర్పించాల్సిన బాధ్యత తల్లిపైనే ఉంటుంది. తప్పు చేసినప్పుడు ఇతరులకు క్షమాపణ చెప్పడం మంచి లక్షణం.
Published by:
Bhoomi
| Sep 10, 2026
ఇంటి పనులు స్త్రీల బాధ్యతే కాదు.. మగవాళ్లు కూడా చేయాలని చెప్పాలి. ఇల్లు శుభ్రం, పాత్రలు శుభ్రం చేయడం.. ఇలా పని ఏదైనా మగపిల్లలకు చేయడం నేర్పించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 10, 2026
డబ్బు సంపాదించడం ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు.. నిజాయితీతో ఉండటం.. ఇతరులతో దయగా ఉండటం.. అవసరంలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడం ఇవన్నీ నేర్పించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 10, 2026
మనిషికి కోపం చాలా సహజం. కానీ కోపం మాట్లాడిన మాటలు జీవితాంతం మనస్సును గాయపరుస్తాయి. కోపం మాట జారకూడదని చెప్పాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 10, 2026
జీవితంలో ప్రతిరోజూ కొత్త పాఠమే అవుతుంది. పుస్తకాల నుంచి మాత్రమే కాదు.. మనుషుల నుంచి, అనుభవాల నుంచి తప్పుల నుంచి నేర్చుకోమని చెప్పాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 10, 2026
పిల్లలు మనం చెప్పేది విన్నా.. అన్ని ఫాలో అవుతున్నారనుకోవద్దు. వాళ్లు నిజంగా మనం చెప్పినవి.. పిల్లలు నేర్చుకోవాలి అంటే వాటిని ముందు మనం ఫాలో అవ్వాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 10, 2026
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