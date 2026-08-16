బాదం నుంచి పనీర్ వరకు.. గుడ్డు కంటే ఎక్కువ ప్రొటీన్ లభించే 7 సూపర్ ఫుడ్స్..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
పనీర్ లో ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. 100 గ్రాముల పనీర్ లో 18 నుంచి 20 గ్రాముల ప్రొటీన్ ఉంటుంది. కార్బొహైడ్రేట్స్ తక్కువ, కాల్షియం ఎక్కువగా లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
మిల్ మేకర్ శాఖాహారులకు గొప్ప వరం. 100 గ్రాముల మిల్ మేకర్ లో 50 గ్రాముల ప్రొటీన్ ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
100 గ్రాముల టోఫులో 8 నుంచి 10 గ్రాముల ప్రొటీన్ లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
శనగల్లో కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్స్, ఐరన్, ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటాయి. 100 గ్రాముల శనగల్లో 19 గ్రాముల ప్రొటీన్ ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
పెరుగులో ప్రొబయోటిక్స్, కాల్షియం, విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటాయి. 100 గ్రాముల పెరుగులో 10 గ్రాముల ప్రొటీన్ ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
పెసర పప్పులో డైటరీ ఫైబర్, ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. 100 గ్రాముల పెసరపప్పులో 24 గ్రాముల ప్రొటీన్ లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
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