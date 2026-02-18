Modern Black Beads Style

బ్లాక్ బీడ్స్‌కు మోడర్న్ టచ్ ఇచ్చిన డిజైన్లు.. యంగ్ లేడీస్‌కు, ఆఫీస్ వేర్‌కు చక్కగా సెట్ అవుతాయి

Vishnupriya
Feb 18,2026
Short Chain Mangalsutra

చిన్న చైన్‌తో స్టైలిష్‌గా కనిపించే మంగళసూత్రాలు హెవీగా కాకుండా కంఫర్ట్‌గా రోజంతా ధరించవచ్చు

Floral Pendant Design

పూల ఆకారంలో పెండెంట్‌తో.. అందమైన డిజైన్ సింపుల్ అయినా చూడగానే ఆకట్టుకునే లుక్ ఇస్తుంది

Daily Wear Mangalsutra

డైలీ యూజ్‌కు ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన మంగళసూత్రాలు..8 గ్రాముల్లోనే స్ట్రాంగ్‌గా, స్టైలిష్‌గా ఉంటాయి

Minimal Gold Look

అతి తక్కువ డిజైన్‌తో ఎలిగెంట్‌గా కనిపించే స్టైల్ ట్రెండీగా ఉండాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్

Traditional Touch Mangalsutra

సంప్రదాయ లుక్‌తో పాటు మోడర్న్ ఫీల్ ఉన్న డిజైన్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్‌కీ, రెగ్యులర్ వేర్‌కీ బాగా సరిపోతుంది

