Cabbage: క్యాబేజీని తక్కువ అంచనా వేయకండి.. వారంలో ఒక్కసారి తింటే కలిగే లాభాలు ఇవే!
చాలామంది ఎంతో ఇష్టంగా క్యాబేజీని ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు. ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన వారు ఎక్కువగా తింటారు.
నిజానికి క్యాబేజీని తినడం శరీరానికి ఎంతో మంచిది. ఇందులో పుష్కలంగా పోషకాలు లభిస్తాయి.
క్యాబేజీలో విటమిన్స్ సితో పాటు కే ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతోపాటు విటమిన్ b6 కూడా ఉంటుంది. ఇది ఎముకల ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
ఇందులో పొటాషియం, మాంగనీస్, కాల్షియం పుష్కలంగా లభిస్తాయి. కాబట్టి ఆహారంలో రెండు రోజులకు ఒకసారి తీసుకోవడం మంచిది.
అలాగే ఇందులో పీచు పదార్థం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.. కాబట్టి ఇది జీర్ణ క్రియను ఆరోగ్యవంతంగా చేసేందుకు సహాయపడుతుంది.
ఇందులో పాలీఫెనాల్స్, సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు శరీరంలోని కణాలను రక్షిస్తాయి. దెబ్బతిన్న కణాలను మెరుగుపరిచేందుకు కూడా సహాయపడతాయి.
ముఖ్యంగా ఇందులో తక్కువ కేలరీలు లభిస్తాయి. ఇవి శరీర బరువును నియంత్రించేందుకు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
అలాగే ఇందులో లభించే కొన్ని అద్భుతమైన గుణాలు గుండె జబ్బులనుంచి కూడా రక్షించేందుకు సహాయపడతాయి..
