ఈ దీపావళికి మీరు స్టైలిష్ గా కనిపించేందుకు ఈ 9 రకాల ట్రెండీ బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ట్రై చేయండి.
ఈ ట్రెండీ డిజైన్ బ్లౌజ్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. అంతేకాదు ఈ సాంప్రదాయ రూపాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
బెల్ స్లివ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ట్రెండ్ అవుతోంది. దీపావళి రోజు మెడలో ఎలాంటి ఆభరణాలు లేకున్నా ఈబ్లౌజ్ తో మీరు మరింత గ్లామరస్ గా కనిపిస్తారు.
ఈ డిజైన్ ఎవర్ గ్రీన్. ఫ్రంట్ లేదా బ్యాక్ క్రాస్ స్ట్రాప్ డిజైన్ మిమ్మల్ని మరింత అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. పార్టీలకు పర్ఫెక్ట్ లుక్.
ఫ్రిల్ లేదా లేయర్డ్ స్లీవ్స్ రొమాంటిక్ లుక్ ఇస్తుంది. నెట్ చీరలకు ఈ బ్లౌజ్ డిజైన్ బాగా నప్పుతుంది.
కాలేజీ అమ్మాయిలకు అయితే బాగుంటుంది. ప్లేయిన్ సారీ, లెహంగా పై ఈ నెట్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్ బాగుంటుంది. మార్కెట్లో చాలా రకాల డిజైన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ బ్లౌజ్ స్లిమ్ముగా ఉండే లేడిస్ కు బాగా సరిపోతుంది. లెహంగాతో రాయల్, బ్యాలెన్స్డ్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఇది నెక్ లైన్ అందాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ క్లాసిక్ డిజైన్ ఏ చీరపైనా అయినా వేసుకోవచ్చు.
బోట్ నెక్ డిజైన్ అంటే చాలా మంది మహిళలు ఇష్టపడుతుంటారు. చూడటానికి చాలా డిగ్నిటీగా కనిపిస్తుంది.
దీపావళికి సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్, బనారసి బార్డర్ బ్లౌజ్ రిచ్, ఇండో వెస్ట్రన్ లుక్ ఇస్తాయి.