బచ్చలికూర పప్పు భలే టేస్టు ఉంటుంది. ఒకసారి తింటే మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇందులో చర్మం, కళ్లకు మంచిది. విటమిన్ A, C సమృద్ధిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
తోటకూరపప్పు ఎవర్ గ్రీన్. పెసరపప్పు తోటకూర రుచిగా ఉంటుంది. తోటకూరలో ప్రొటీన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటంతో త్వరగా జీర్ణం అవుతుంది.
పులుపు రుచి, ఐరన్ ఎక్కువ. లివర్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఆంధ్రలకు ఫేవరేట్ కాంబినేషన్ ఇది
దీనిని మల్టీవిటమిన్ కూర అని పిలుస్తారు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు బలాన్ని ఇస్తుంది.
చుక్కకూర పప్పు రక్తహీనత తగ్గిస్తుంది. ఇందులో ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. తేలికపాటి పులుపు రుచితో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఇందులో కాల్షియం, ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎముకల బలానికి, జీర్ణక్రియకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
సాధారణంగా అందరికీ తెలిసిన ఆకుకూర. పిల్లల నుంచి పెద్దలవరకు ఎంతో ఇష్టంగా తినే ఆకుకూర ఇది.
మృదువైన ఆకులు, తేలికపాటి రుచి. విటమిన్స్, ఖనిజ లవణాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పప్పులో వేసి వండుకుంటే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది
కరివేపాకు అన్ని కూరల్లో వేస్తాం. కానీ కరివేపాకుతో పప్పు చేస్తే వాసనతో పాటు జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది.
ఈ ఆకుకూరతో చేసిన పప్పు శరీరంలోని టాక్సిన్స్ తొలగిస్తుంది, రక్తప్రసరణ మెరుగుపరుస్తుంది. శరీరానికి చల్లదనం కూడా ఇస్తుంది.