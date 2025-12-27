రవ్వ ఇడ్లీ పిండిలో.. క్యారెట్, బీన్స్, క్యాబేజీ కలిపితే పోషకాలు పెరుగుతాయి. ఇడ్లీ రుచిగా కూడా ఉంటుంది.
అలానే రవ్వతో పాటు కొద్దిగా ఉద్దిపప్పు కూడా వేసి పిండి వేసుకుంటే మంచిది. శరీరానికి బలం కూడా ఇస్తుంది.
కొద్దిగా పెరుగు వేసుకుంటే.. జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.
20 ఇడ్లీ ఇలా తినడం వల్ల కడుపు సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఇడ్లీ తేలికగా జీర్ణమవుతుంది.
రవ్వ ఇడ్లీ నూనె తక్కువగా ఉంటుంది. బరువు పెరగకుండా సహాయపడుతుంది.
ఈ కలయికతో ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు శక్తి ఉంటుంది. ఆకలి త్వరగా రాదు.
ఈ విధంగా చేసుకుంటే రవ్వ ఇడ్లీ సంపూర్ణ ఆరోగ్య టిఫిన్ అవుతుంది. రోజూ తినవచ్చు.