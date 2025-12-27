Vegetable Mix

రవ్వ ఇడ్లీ పిండిలో.. క్యారెట్, బీన్స్, క్యాబేజీ కలిపితే పోషకాలు పెరుగుతాయి. ఇడ్లీ రుచిగా కూడా ఉంటుంది.

Vishnupriya
Dec 27,2025
Protein Boost

అలానే రవ్వతో పాటు కొద్దిగా ఉద్దిపప్పు కూడా వేసి పిండి వేసుకుంటే మంచిది. శరీరానికి బలం కూడా ఇస్తుంది.

Fiber Add

కొద్దిగా పెరుగు వేసుకుంటే.. జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.

Digestive Spice

20 ఇడ్లీ ఇలా తినడం వల్ల కడుపు సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఇడ్లీ తేలికగా జీర్ణమవుతుంది.

Low Oil Food

రవ్వ ఇడ్లీ నూనె తక్కువగా ఉంటుంది. బరువు పెరగకుండా సహాయపడుతుంది.

Long Energy

ఈ కలయికతో ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు శక్తి ఉంటుంది. ఆకలి త్వరగా రాదు.

Healthy Tiffin

ఈ విధంగా చేసుకుంటే రవ్వ ఇడ్లీ సంపూర్ణ ఆరోగ్య టిఫిన్ అవుతుంది. రోజూ తినవచ్చు.

