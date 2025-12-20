Ingredient Magic

ఇడ్లీ పిండిలో మెంతులు.. పొట్టు తీసిన మినప్పప్పు సరైన మోతాదులో ఉండాలి. ఇవి ఇడ్లీలను మెత్తగా మారుస్తాయి.

Vishnupriya
Dec 20,2025
Fermentation Help

మెంతులు పిండిని బాగా పులియబెడతాయి. ఇడ్లీలు పువ్వుల్లా రావడానికి సహాయపడతాయి.

Texture Softness

మినప్పప్పు వల్ల ఇడ్లీ లోపల కూడా చాలా మెత్తగా వస్తుంది. నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోతాయి.

Taste Balance

ఈ రెండు పదార్థాలతో.. రుచి కూడా మెరుగవుతుంది. హోటల్ స్టైల్ ఫీలింగ్ వస్తుంది.

Steam Effect

ఆవిరి బాగా పట్టేలా ఉడికిస్తే మెత్తదనం పెరుగుతుంది. ఇడ్లీలు ఎండిపోవు.

Daily Tip

ప్రతిరోజు ఇదే పద్ధతి పాటిస్తే ఫలితం ఒకేలా ఉంటుంది. ఇడ్లీలు ఎప్పుడూ సాఫ్ట్‌గా వస్తాయి.

Family Favorite

పిల్లలు నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ నచ్చుతాయి. బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఇంకా స్పెషల్‌గా మారుతుంది.

