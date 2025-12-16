Ingredient Combo

చపాతీ పిండిలో నెయ్యి.. పాలూ కలిపితే రుచి పూర్తిగా మారిపోతుంది. పూరీలా మృదువుగా ఉంటుంది.

Vishnupriya
Dec 16,2025
Soft Texture

పాలు కలపడం వల్ల చపాతీలు మెత్తగా వస్తాయి. ఎక్కువసేపు అలాగే ఉంటాయి.

Rich Taste

నూనె వల్ల చపాతీకి మంచి రుచివస్తుంది. పూరీలాంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.

Better Puff

ఈ రెండు పదార్థాలతో చపాతీలు బాగా ఉబ్బుతాయి. చూడడానికి కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.

No Dryness

చపాతీలు ఎండిపోవు. చల్లారిన తర్వాత కూడా మెత్తగానే ఉంటాయి.

Kids Favorite

పిల్లలు కూడా ఇలాంటి చపాతీలను ఇష్టపడతారు. తినడానికి ఆసక్తిగా ఉంటారు.

Daily Upgrade

ఈ చిన్న మార్పుతో రోజువారీ చపాతీలు మరింత రుచిగా మారుతాయి. ఇంట్లో అందరికీ నచ్చుతాయి.

