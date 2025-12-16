చపాతీ పిండిలో నెయ్యి.. పాలూ కలిపితే రుచి పూర్తిగా మారిపోతుంది. పూరీలా మృదువుగా ఉంటుంది.
పాలు కలపడం వల్ల చపాతీలు మెత్తగా వస్తాయి. ఎక్కువసేపు అలాగే ఉంటాయి.
నూనె వల్ల చపాతీకి మంచి రుచివస్తుంది. పూరీలాంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.
ఈ రెండు పదార్థాలతో చపాతీలు బాగా ఉబ్బుతాయి. చూడడానికి కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
చపాతీలు ఎండిపోవు. చల్లారిన తర్వాత కూడా మెత్తగానే ఉంటాయి.
పిల్లలు కూడా ఇలాంటి చపాతీలను ఇష్టపడతారు. తినడానికి ఆసక్తిగా ఉంటారు.
ఈ చిన్న మార్పుతో రోజువారీ చపాతీలు మరింత రుచిగా మారుతాయి. ఇంట్లో అందరికీ నచ్చుతాయి.