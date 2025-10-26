దోసా నూనె లేకుండా కూడా క్రిస్పీగా రావాలంటే.. పిండిలో కొద్దిగా బియ్యపు పిండి కలపండి.
బియ్యపు పిండి దోసాకు.. బయటకు కరకరలాడే గట్టితనం ఇస్తుంది.
పిండిని సాఫీగా పోసుకోవచ్చు.. ముఖ్యంగా బియ్యప్పిండి వెయ్యడం వల్ల దోశ పిండి నూనె వేయకపోయినా కానీ.. ఫ్యాన్ కి..అంటదు.
కాబట్టి నూనె తక్కువ వాడినా దోసా బాగా వస్తుంది.
తక్కువ నూనె వాడడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు జరుగుతుంది.
ఈ పదార్థం కలపడం వల్ల..రుచిగా..తేలికగా జీర్ణమయ్యే దోసా సిద్ధం అవుతుంది.
ఈ పద్ధతి ఫాలో అవ్వడం వల్ల నూనె లేకుండా కూడా హోటల్-స్టైల్ క్రిస్పీ దోసా వస్తుంది.