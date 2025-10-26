Rice Flour Trick

దోసా నూనె లేకుండా కూడా క్రిస్పీగా రావాలంటే.. పిండిలో కొద్దిగా బియ్యపు పిండి కలపండి.

Vishnupriya
Oct 26,2025
';

Crispy Texture

బియ్యపు పిండి దోసాకు.. బయటకు కరకరలాడే గట్టితనం ఇస్తుంది.

 ';

Even Spread

పిండిని సాఫీగా పోసుకోవచ్చు.. ముఖ్యంగా బియ్యప్పిండి వెయ్యడం వల్ల దోశ పిండి నూనె వేయకపోయినా కానీ.. ఫ్యాన్ కి..అంటదు.

 ';

Low Oil Cooking

కాబట్టి నూనె తక్కువ వాడినా దోసా బాగా వస్తుంది.

 ';

Healthy Option

తక్కువ నూనె వాడడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు జరుగుతుంది.

 ';

Tasty and Light

ఈ పదార్థం కలపడం వల్ల..రుచిగా..తేలికగా జీర్ణమయ్యే దోసా సిద్ధం అవుతుంది.

 ';

Final Tip

ఈ పద్ధతి ఫాలో అవ్వడం వల్ల నూనె లేకుండా కూడా హోటల్-స్టైల్ క్రిస్పీ దోసా వస్తుంది.

 ';

