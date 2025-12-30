Ingredient Trick

పూరి పిండిలో కొద్దిగా బియ్యం పిండి కలిపితే పిండి బాగా ఉంటుంది. పూరీలు క్రిస్పీగా తయారవుతాయి.

Vishnupriya
Dec 30,2025
Oil Control

బియ్యం పిండి వల్ల పూరీలు నూనె ఎక్కువగా పీల్చవు. వేయించిన తర్వాత కూడా లైట్‌గా ఉంటాయి.

Texture Boost

పిండిలో నెయ్యి కాస్త కలిపితే మృదుత్వం పెరుగుతుంది. పూరీలు గట్టిగా మారవు.

Puff Effect

ఈ మూడూ కలిపి పిండి తయారు చేయడం వల్ల పూరీలు బాగా ఉబ్బుతాయి. చూడటానికి కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.

Taste Balance

రుచి మారకుండా సహజంగానే ఉంటుంది. పిల్లలు.. పెద్దలు అందరికీ నచ్చుతాయి.

Easy Digestion

నూనె తక్కువగా ఉండటంతో జీర్ణక్రియకు ఇబ్బంది ఉండదు. కడుపు భారంగా అనిపించదు.

Daily Cooking Tip

ఈ చిన్న మార్పు చేస్తే ఇంట్లో పూరీలు మరింత రుచిగా వస్తాయి. ఆరోగ్యపరంగా కూడా మంచిది.

