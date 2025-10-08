ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం, తేనెతో పాటు ఒక చెంచా దాల్చిన చెక్క పొడి కలపాలి.
ఈ మిశ్రమాన్ని ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే శరీరంలోని విషపదార్థాలు బయటకు వెళ్లిపోతాయి.
నిమ్మరసం, దాల్చిన చెక్క.. కలయిక మెటాబాలిజం వేగాన్ని.. పెంచి కొవ్వు కరిగిస్తుంది.
తేనె శక్తిని ఇస్తుంది కానీ చెడు కొవ్వును పెంచదు. ఇది సహజమైన ఫ్యాట్ బర్నర్ లా పనిచేస్తుంది.
ఈ మిశ్రమం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి పొట్టలో వాయువు, ఉబ్బరం తగ్గిస్తుంది.
రోజూ తాగితే 20 రోజుల్లో రెండు కేజీల వరకు బరువు తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు.
తాజా నిమ్మరసం, సహజ తేనె వాడితే ఫలితం రెట్టింపు అవుతుంది. వ్యాయామం చేస్తే ఇంకా బెటర్!