Main Ingredients

ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం, తేనెతో పాటు ఒక చెంచా దాల్చిన చెక్క పొడి కలపాలి.

Vishnupriya
Oct 08,2025
';

Morning Routine

ఈ మిశ్రమాన్ని ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే శరీరంలోని విషపదార్థాలు బయటకు వెళ్లిపోతాయి.

 ';

Boosts Metabolism

నిమ్మరసం, దాల్చిన చెక్క.. కలయిక మెటాబాలిజం వేగాన్ని.. పెంచి కొవ్వు కరిగిస్తుంది.

 ';

Fat Burning

తేనె శక్తిని ఇస్తుంది కానీ చెడు కొవ్వును పెంచదు. ఇది సహజమైన ఫ్యాట్ బర్నర్ లా పనిచేస్తుంది.

 ';

Improves Digestion

ఈ మిశ్రమం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి పొట్టలో వాయువు, ఉబ్బరం తగ్గిస్తుంది.

 ';

Visible Results

రోజూ తాగితే 20 రోజుల్లో రెండు కేజీల వరకు బరువు తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు.

 ';

Final Tip

తాజా నిమ్మరసం, సహజ తేనె వాడితే ఫలితం రెట్టింపు అవుతుంది. వ్యాయామం చేస్తే ఇంకా బెటర్!

 ';

VIEW ALL

Healthy Foods: ఈ ఐదు ఆహారాలు చెడ్డవి అనుకుంటారు.. కానీ వీటివల్ల ప్రయోజనాలు ఎన్నో..

Calories in Indian Sweets: మన ఇండియన్ స్వీట్స్.. ఎందులో.. ఎన్ని కేలరీలు ఉంటాయో తెలుసా..

Banana Peel: అరటి తొక్కను లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?.. నమ్మలేని నిజాలు ఇవే..

2025 Tollywood Dubbed Hit Movies:‘ఛావా’ టూ మహావతార్ నరసింహా ఈ యేడాది బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన డబ్బింగ్ చిత్రాలు..

Read Next Story