మద్యం తాగిన తర్వాత అస్సలు ఆలా చేయకండి..!!

జీర్ణాశయంలో ఉండే సహజ రక్షణ పొరను (Mucosal Lining) ఆల్కహాల్ కరిగించేస్తుంది.
రక్షణ పొర పోవడంతో జీర్ణరసాలలోని యాసిడ్ నేరుగా చర్మానికి తగిలి కడుపులో తీవ్ర మంట పుడుతుంది.
ఈ పరిస్థితిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే కడుపులో కురుపులు (అల్సర్లు) ఏర్పడి, అంతర్గత రక్తస్రావానికి దారితీస్తుంది.
ఆల్కహాల్ వల్ల జీర్ణాశయం నిరంతరం దెబ్బతినడం వల్ల క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
తాగిన తర్వాత “కడుపు నిండింది” అని భోజనం చేయకుండా నిద్రపోవడం అత్యంత ప్రమాదకరం.
ఖాళీ కడుపు వల్ల ఆల్కహాల్ నేరుగా రక్తంలో కలిసి, విషపూరిత రసాయనాలను శుద్ధి చేయలేక కాలేయం పాడవుతుంది.
రాత్రిపూట ఆహారం లేకపోతే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పడిపోయి ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది.
షుగర్ లెవెల్స్ పడిపోవడం వల్ల మనిషి కోమాలోకి వెళ్లే లేదా ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటమే శ్రేయస్కరం. ఒకవేళ తాగినా కనీసం ఖాళీ కడుపుతో మాత్రం పడుకోకండి