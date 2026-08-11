మద్యం తాగిన తర్వాత అస్సలు ఆలా చేయకండి..!!

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

చాలామంది రాత్రిపూట మద్యం తాగి, ఆహారం తీసుకోకుండా పడుకుంటారు. ఈ అలవాటు ప్రాణాంతకంగా మారుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

ఖాళీ కడుపుతో మద్యం సేవించడం వల్ల జరిగే నష్టాలు, అది మన అంతర్గత అవయవాలను ఎలా దెబ్బతీస్తుందనే తెలుసుకుందాం.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

కడుపులో రక్షణ పొర కరిగిపోతుంది

జీర్ణాశయంలో ఉండే సహజ రక్షణ పొరను (Mucosal Lining) ఆల్కహాల్ కరిగించేస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

తీవ్రమైన కడుపునొప్పికి కారణం

రక్షణ పొర పోవడంతో జీర్ణరసాలలోని యాసిడ్ నేరుగా చర్మానికి తగిలి కడుపులో తీవ్ర మంట పుడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

అల్సర్లుగా మారే ప్రమాదం

ఈ పరిస్థితిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే కడుపులో కురుపులు (అల్సర్లు) ఏర్పడి, అంతర్గత రక్తస్రావానికి దారితీస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

దీర్ఘకాలంలో గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్

ఆల్కహాల్ వల్ల జీర్ణాశయం నిరంతరం దెబ్బతినడం వల్ల క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

ఆహారం తినకుండా పడుకోకూడదు

తాగిన తర్వాత “కడుపు నిండింది” అని భోజనం చేయకుండా నిద్రపోవడం అత్యంత ప్రమాదకరం.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

లివర్ సిర్రోసిస్

ఖాళీ కడుపు వల్ల ఆల్కహాల్ నేరుగా రక్తంలో కలిసి, విషపూరిత రసాయనాలను శుద్ధి చేయలేక కాలేయం పాడవుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

హైపోగ్లైసీమియా ప్రమాదం

రాత్రిపూట ఆహారం లేకపోతే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పడిపోయి ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

ప్రాణాలకే ప్రమాదం

షుగర్ లెవెల్స్ పడిపోవడం వల్ల మనిషి కోమాలోకి వెళ్లే లేదా ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

పౌష్టికాహారం తప్పనిసరి

మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటమే శ్రేయస్కరం. ఒకవేళ తాగినా కనీసం ఖాళీ కడుపుతో మాత్రం పడుకోకండి

Published by: Bhoomi | Aug 11, 2026

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