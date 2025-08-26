Healthy Diet

రోజు ఉదయాన్నే.. ఈ చిన్ని పదార్థం తినడం వల్ల ఆరోగ్యంతో పాటు అందం కూడా మీ సొంతం అవుతుంది.

Vishnupriya
Aug 26,2025
Almond Benefits

అది ఏమిటంటే.. బాదంపప్పు. రోజు ఉదయాన్నే నాలుగు బాదం పప్పులు తింటే ఎంతో మంచిది.

Soak Almonds

ముందు రోజు రాత్రి బాదం పప్పులను నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకోవాలి.

When To Eat Almonds

ఉదయాన్నే ఆ బాదం పప్పుల తోలు తీసి తినడం వల్ల.. ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

Almonds For Heart Health

గుండె సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని దూరంగా పెడుతుంది.

Almonds For Skin Glow

అంతేకాకుండా చర్మానికి మంచి కాంటినే అందిస్తుంది.

Almonds For Hair Growth

అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా జుట్టు పెరుగుదల కూడా మెరుగు పడుతుంది.

