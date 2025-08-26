రోజు ఉదయాన్నే.. ఈ చిన్ని పదార్థం తినడం వల్ల ఆరోగ్యంతో పాటు అందం కూడా మీ సొంతం అవుతుంది.
అది ఏమిటంటే.. బాదంపప్పు. రోజు ఉదయాన్నే నాలుగు బాదం పప్పులు తింటే ఎంతో మంచిది.
ముందు రోజు రాత్రి బాదం పప్పులను నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకోవాలి.
ఉదయాన్నే ఆ బాదం పప్పుల తోలు తీసి తినడం వల్ల.. ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
గుండె సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని దూరంగా పెడుతుంది.
అంతేకాకుండా చర్మానికి మంచి కాంటినే అందిస్తుంది.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా జుట్టు పెరుగుదల కూడా మెరుగు పడుతుంది.
