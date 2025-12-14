Hair Nutrition

బాదంలో ఉన్న విటమిన్ E జుట్టుకు పోషణ ఇస్తుంది. జుట్టు వేర్లు బలంగా మారుతాయి.

Vishnupriya
Dec 14,2025
';

Protein Support

బాదం లడ్డు శరీరానికి మంచి ప్రోటీన్ ఇస్తుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు అవసరం.

 ';

Blood Circulation

ఈ లడ్డు తినడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. తలచర్మానికి సరైన పోషకాలు చేరుతాయి.

 ';

Dry Hair Control

బాదంలోని గుణాలు పొడిబారిన జుట్టును తగ్గిస్తాయి. జుట్టు మృదువుగా మారుతుంది.

 ';

Natural Shine

నిరంతరం తింటే జుట్టు మెరుస్తుంది. సహజ నల్లదనం కూడా పెరుగుతుంది.

 ';

Energy Source

ఈ లడ్డు శరీరానికి శక్తిని ఇస్తుంది. అలసట తగ్గి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

 ';

How to Prepare

బాదం పప్పులు నానబెట్టి తోలు తీసి వేయించుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బాదం పప్పులు అలానే కొద్దిగా బెల్లం పొడి మిక్సీకి వేసి .. ఈ పొడిని చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ లడ్డు లాగా చేసుకోవాలి.

';

Daily One Laddu

రోజుకు ఒక్క బాదం లడ్డు సరిపోతుంది. కొద్ది రోజుల్లోనే జుట్టులో మార్పు కనిపిస్తుంది.

 ';

VIEW ALL

Winter Face Care: చలికాలంలో మొహం పగిలిపోకుండా ఉండాలంటే ఇవి పాటించండి

Morning Rice Truth: ఉదయాన్నే అన్నం తినడం మంచిదా.. కాదా..?

Grey Hair Prevention: జుట్టు తెల్లగా మారకుండా నివారించే చిట్కాలు ఇవే

Instant Soft Hair: ఫంక్షన్‌కి వెళ్లే 10 నిమిషాల ముందు జుట్టు సాఫ్ట్ కావాలంటే ఇలా చేయండి
Read Next Story