బాదంలో ఉన్న విటమిన్ E జుట్టుకు పోషణ ఇస్తుంది. జుట్టు వేర్లు బలంగా మారుతాయి.
బాదం లడ్డు శరీరానికి మంచి ప్రోటీన్ ఇస్తుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు అవసరం.
ఈ లడ్డు తినడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. తలచర్మానికి సరైన పోషకాలు చేరుతాయి.
బాదంలోని గుణాలు పొడిబారిన జుట్టును తగ్గిస్తాయి. జుట్టు మృదువుగా మారుతుంది.
నిరంతరం తింటే జుట్టు మెరుస్తుంది. సహజ నల్లదనం కూడా పెరుగుతుంది.
ఈ లడ్డు శరీరానికి శక్తిని ఇస్తుంది. అలసట తగ్గి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
బాదం పప్పులు నానబెట్టి తోలు తీసి వేయించుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బాదం పప్పులు అలానే కొద్దిగా బెల్లం పొడి మిక్సీకి వేసి .. ఈ పొడిని చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ లడ్డు లాగా చేసుకోవాలి.
రోజుకు ఒక్క బాదం లడ్డు సరిపోతుంది. కొద్ది రోజుల్లోనే జుట్టులో మార్పు కనిపిస్తుంది.