Amla: ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఉసిరి రసం తాగితే.. శరీరంలో జరిగే వింతలివే!

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 01, 2026

మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉదయం పూట ఉసిరి రసం తాగుతున్నారా?

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 01, 2026

విదేశాల్లో జీవించే చాలా మంది ఈ రసం ఎక్కువగా తాగుతూ ఉంటారు. ఇది తీసుకోవడం వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 01, 2026

ముఖ్యంగా ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 01, 2026

ఉసిరి రసం (Amla Juice)లో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు సహాయపడుతుంది..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 01, 2026

అలాగే ఈ రసం తాగడం వల్ల పాలీఫెనాల్స్, ఫ్లేవనాయిడ్స్ శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడుతాయి..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 01, 2026

ఇందులో క్యాల్షియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్‌తో పాటు క్రోమియం వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు కూడా లభిస్తూ ఉంటాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 01, 2026

అలాగే ఈ రసంలో ఉండే ఫైబర్‌ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 01, 2026

ఇందులో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్‌తో పాటు కెరోటిన్ వంటి పోషకాలు లభిస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 01, 2026

ముఖ్యంగా ఈ రసం రోజు తాగితే.. జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేసి, జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 01, 2026

ఉసిరి రసంలోని పోషకాలు శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించి.. మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచుతాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 01, 2026

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