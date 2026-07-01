Amla: ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఉసిరి రసం తాగితే.. శరీరంలో జరిగే వింతలివే!
మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉదయం పూట ఉసిరి రసం తాగుతున్నారా?
విదేశాల్లో జీవించే చాలా మంది ఈ రసం ఎక్కువగా తాగుతూ ఉంటారు. ఇది తీసుకోవడం వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
ముఖ్యంగా ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
ఉసిరి రసం (Amla Juice)లో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు సహాయపడుతుంది..
అలాగే ఈ రసం తాగడం వల్ల పాలీఫెనాల్స్, ఫ్లేవనాయిడ్స్ శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడుతాయి..
ఇందులో క్యాల్షియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్తో పాటు క్రోమియం వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు కూడా లభిస్తూ ఉంటాయి.
అలాగే ఈ రసంలో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఇందులో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్తో పాటు కెరోటిన్ వంటి పోషకాలు లభిస్తాయి.
ముఖ్యంగా ఈ రసం రోజు తాగితే.. జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేసి, జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ఉసిరి రసంలోని పోషకాలు శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించి.. మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచుతాయి.
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