Rose Petals: రోజూ ముఖానికి గులాబీ రేకులు ఇలా రాస్తే.. మీ చర్మం మెరిసిపోవడం ఖాయం!
గులాబీ రేకులు చర్మంలోని మృతకణాలను తొలగించి లోపల నుండి శుభ్రం చేస్తాయి.
యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు మొటిమలు, మచ్చలు తగ్గిస్తుంది.
చర్మాన్ని హైడ్రేట్ చేసి, మృదువుగా మారుస్తుంది.
సన్ట్యాన్ కూడా తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంది.
వీటిలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మంపై ముడతలను తగ్గిస్తాయి.
క్రమం తప్పకుండా రోజ్ పెటల్స్ ఫేస్ ప్యాక్ వాడటం వల్ల చర్మానికి గులాబీ రంగు పొందుతారు
గులాబీ రేకుల పేస్ట్ను పెదవులపై రాస్తే పెదవుల నలుపు తగ్గి, కోమలంగా మారతాయి.
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