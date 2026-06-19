Rose Petals: రోజూ ముఖానికి గులాబీ రేకులు ఇలా రాస్తే.. మీ చర్మం మెరిసిపోవడం ఖాయం!

Published by: Renuka Godugu | Jun 19, 2026

గులాబీ రేకులు చర్మంలోని మృతకణాలను తొలగించి లోపల నుండి శుభ్రం చేస్తాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jun 19, 2026

యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు మొటిమలు, మచ్చలు తగ్గిస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jun 19, 2026

చర్మాన్ని హైడ్రేట్ చేసి, మృదువుగా మారుస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jun 19, 2026

సన్‌ట్యాన్‌ కూడా తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంది.

Published by: Renuka Godugu | Jun 19, 2026

వీటిలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మంపై ముడతలను తగ్గిస్తాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jun 19, 2026

క్రమం తప్పకుండా రోజ్ పెటల్స్ ఫేస్ ప్యాక్ వాడటం వల్ల చర్మానికి గులాబీ రంగు పొందుతారు

Published by: Renuka Godugu | Jun 19, 2026

గులాబీ రేకుల పేస్ట్‌ను పెదవులపై రాస్తే పెదవుల నలుపు తగ్గి, కోమలంగా మారతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jun 19, 2026

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