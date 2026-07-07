World Chocolate Day: ఒకప్పుడు చాక్లెట్ గింజలతో జీతాలు ఇచ్చేవారని తెలుసా?

చాక్లెట్ వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, దానిని మితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి.
చాక్లెట్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని నిజాలు ఉన్నాయి, ఈ అంతర్జాతీయ చాక్లెట్ దినోత్సవం సందర్భంగా వాటిని మీరు తెలుసుకోవాలి.
ఒకప్పుడు చాక్లెట్ అందించే కోకో గింజలను కరెన్సీగా కూడా ఉపయోగించేవారు.
అమెరికాలోని మాయా, అజ్టెక్ నాగరికతలలో ఆహారం కొనడానికి, పన్నులు, జీతాలు చెల్లించడానికి వీటిని వాడేవారు.
అమెరికాలోని మాయా, అజ్టెక్ నాగరికతలలో ఆహారం కొనడానికి, పన్నులు, జీతాలు చెల్లించడానికి వీటిని వాడేవారు.
అయితే, స్పానిష్ ఆక్రమణ తర్వాత లోహపు నాణేలు వాడకంలో వచ్చాయి.
దీంతో ఈ చాక్లెట్ గింజల ఆధారిత కరెన్సీ కనుమరుగైపోయింది.
చాక్లెట్ మొదటిసారిగా 1550లో తయారైనట్లు ఆధారాలు లభించాయి.
ఈ నేపథ్యంలో, 2009 నుండి ప్రతి ఏటా ప్రపంచ చాక్లెట్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.