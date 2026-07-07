World Chocolate Day: ఒకప్పుడు చాక్లెట్ గింజలతో జీతాలు ఇచ్చేవారని తెలుసా?

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

చాక్లెట్ వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, దానిని మితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

చాక్లెట్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని నిజాలు ఉన్నాయి, ఈ అంతర్జాతీయ చాక్లెట్ దినోత్సవం సందర్భంగా వాటిని మీరు తెలుసుకోవాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

ఒకప్పుడు చాక్లెట్ అందించే కోకో గింజలను కరెన్సీగా కూడా ఉపయోగించేవారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

అమెరికాలోని మాయా, అజ్టెక్ నాగరికతలలో ఆహారం కొనడానికి, పన్నులు, జీతాలు చెల్లించడానికి వీటిని వాడేవారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

అమెరికాలోని మాయా, అజ్టెక్ నాగరికతలలో ఆహారం కొనడానికి, పన్నులు, జీతాలు చెల్లించడానికి వీటిని వాడేవారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

అయితే, స్పానిష్ ఆక్రమణ తర్వాత లోహపు నాణేలు వాడకంలో వచ్చాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

దీంతో ఈ చాక్లెట్ గింజల ఆధారిత కరెన్సీ కనుమరుగైపోయింది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

చాక్లెట్ మొదటిసారిగా 1550లో తయారైనట్లు ఆధారాలు లభించాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

ఈ నేపథ్యంలో, 2009 నుండి ప్రతి ఏటా ప్రపంచ చాక్లెట్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

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