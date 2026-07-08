Apple Facts: యాపిల్ పండ్లను తింటే మెమోరీ పెరుగుతుందా..?.. నిపుణులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?
ఇటీవల చాలా మంది అనేక రకాల సీజనల్ వ్యాధులలో బాధపడుతున్నారు.
డైలీ ఒక యాపిల్ తినాలని నిపుణులు తరచుగా చెప్తుంటారు.
యాపిల్ లో పుష్కలమైన విటమిన్లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.
బీపీ, కొలెస్ట్రాల్ లను యాపిల్ లో ఉండే గుణాలు కంట్రోల్ లో ఉంచుతాయి.
యాపిల్ జ్యూస్ లను డైలీ తాగితే చర్మంలోని వ్యర్థాలు బైటకు వెళ్లిపోతాయి.
యాపిల్ పండు తొక్కను ముఖంకు అప్లై చేసుకుంటే మొటిమలు, మచ్చలు ఉండవు.
యాపిల్ తినేవారిలో ఇతరులతో పొలిస్తే మెమోరీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతుంటారు.
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