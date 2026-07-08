Apple Facts: యాపిల్ పండ్లను తింటే మెమోరీ పెరుగుతుందా..?.. నిపుణులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

Published by: Inamdar Paresh | Jul 08, 2026

ఇటీవల చాలా మంది అనేక రకాల సీజనల్ వ్యాధులలో బాధపడుతున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 08, 2026

డైలీ ఒక యాపిల్ తినాలని నిపుణులు తరచుగా చెప్తుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 08, 2026

యాపిల్ లో పుష్కలమైన విటమిన్లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 08, 2026

బీపీ, కొలెస్ట్రాల్ లను యాపిల్ లో ఉండే గుణాలు కంట్రోల్ లో ఉంచుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 08, 2026

యాపిల్ జ్యూస్ లను డైలీ తాగితే చర్మంలోని వ్యర్థాలు బైటకు వెళ్లిపోతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 08, 2026

యాపిల్ పండు తొక్కను ముఖంకు అప్లై చేసుకుంటే మొటిమలు, మచ్చలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 08, 2026

యాపిల్ తినేవారిలో ఇతరులతో పొలిస్తే మెమోరీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 08, 2026

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