Carrot Juice: క్యారెట్ జ్యూస్ని ఇలా తాగితే.. ఈ వేసవిలో లాభాలే లాభాలు!
సమ్మర్లో చాలామంది రోజు ఏదో ఒక రసం తాగుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది ఈ సమయంలో పండ్ల రసాలు తాగితే మరికొంతమంది దుంపలకు సంబంధించిన రసాలు తాగుతారు.
ఎక్కువగా ఇతర దేశాల్లో ఉండేవారు క్యారెట్ రసం తాగుతూ ఉంటారు. నిజానికి క్యారెట్ రసం తాగడం వల్ల శరీరానికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
క్యారెట్ రసంలో ఉండే అద్భుతమైన విటమిన్ లతో పాటు ఖనిజాలు శరీరానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి.
క్యారెట్ రసంలో బీటా కెరోటిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఇందులో లభించే విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి వేసవిలో వచ్చే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది.
అలాగే ఇందులో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఇందులో పీచు పదార్థం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ క్రియను శక్తివంతంగా తయారు చేసేందుకు సహాయపడుతుంది.
ఇందులో లభించే ఫైబర్ శరీర బరువును నియంత్రించేందుకు కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
