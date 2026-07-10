సాధారణ అరటిపండు కంటే ఎర్ర అరటిపండు ఎందుకు మంచిది?
మీరు ఎప్పుడైనా ఎరుపు రంగులో ఉండే అరటి పండ్లు తిన్నారా?
ఈ అరటి పండ్లు తినడం వల్ల శరీరానికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
ఇందులో బీటా-కెరోటిన్, విటమిన్ సితో పాటు యాంటీఆక్సిడెంట్లు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో లభిస్తాయి.
ఇందులో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును (Blood Pressure) నియంత్రణలో ఉంచుతుంది.
రోజుకు ఒక పండు తినడం వల్ల గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం చాలా వరకు తగ్గుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
ఎరుపు అరటిలో విటమిన్ సితో పాటు విటమిన్ బి6 పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని (Immunity) స్ట్రాంగ్గా మారుస్తాయి.
ఈ పండులో ఫైబర్తో పాటు ప్రీబయోటిక్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, గ్యాస్, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
ఇందులో ఉండే సహజ చక్కెరలైన సుక్రోజ్, ఫ్రక్టోజ్తో పాటు గ్లూకోజ్ శరీరానికి తక్షణ శక్తిని (Instant Energy) అందిస్తాయి.
ఇందులో క్యాలరీలు తక్కువగా.. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా సులభంగా బరువు తగ్గుతారు.
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