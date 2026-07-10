సాధారణ అరటిపండు కంటే ఎర్ర అరటిపండు ఎందుకు మంచిది?

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 10, 2026

మీరు ఎప్పుడైనా ఎరుపు రంగులో ఉండే అరటి పండ్లు తిన్నారా?

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 10, 2026

ఈ అరటి పండ్లు తినడం వల్ల శరీరానికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 10, 2026

ఇందులో బీటా-కెరోటిన్, విటమిన్ సితో పాటు యాంటీఆక్సిడెంట్లు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో లభిస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 10, 2026

ఇందులో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును (Blood Pressure) నియంత్రణలో ఉంచుతుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 10, 2026

రోజుకు ఒక పండు తినడం వల్ల గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం చాలా వరకు తగ్గుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 10, 2026

ఎరుపు అరటిలో విటమిన్ సితో పాటు విటమిన్ బి6 పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని (Immunity) స్ట్రాంగ్‌గా మారుస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 10, 2026

ఈ పండులో ఫైబర్‌తో పాటు ప్రీబయోటిక్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, గ్యాస్, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 10, 2026

ఇందులో ఉండే సహజ చక్కెరలైన సుక్రోజ్, ఫ్రక్టోజ్‌తో పాటు గ్లూకోజ్ శరీరానికి తక్షణ శక్తిని (Instant Energy) అందిస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 10, 2026

ఇందులో క్యాలరీలు తక్కువగా.. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా సులభంగా బరువు తగ్గుతారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 10, 2026

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