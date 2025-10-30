Dates Benefits: డైలీ పరగడుపున రెండు ఖర్జూరాలు ఇలా తింటే.. ఈ రోగాలన్ని మటుమాయం..

Inamdar Paresh
Oct 30,2025
vitamins:

ఖర్జూరాలలో పుష్కమైన విటమిన్లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.

dates benefits:

ముఖ్యంగా రాత్రి పూట ఖర్జూరాలను నీటిలో నానబెట్టి ఉదయం పూట రెండు తినాలి.

Stress:

ఈ విధంగా ఖర్జూరాలను తింటే.. ఆందోళన,ఒత్తిడి వంటివి తగ్గిపోతాయి.

Life style:

ఖర్జూరాల్లో ఉండే గుణాలు జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేస్తాయి.

blood circulation:

నడుము నొప్పి, రక్త ప్రసరణ సమస్యలు వంటివి దూరమౌతాయి.

dates benefits for skin:

ఖర్జూరాలు డైలీ ఉదయంపూట పరగడుపున తినడం చేయాలి.

Hair loss:

వెంట్రుకలు రాలడం, చిట్లిపొవడం వంటివాటిని కూడా ఖర్జూరంలో ఉండే గుణాలు దూరం చేస్తుంది.

dates:

అందుకే డైలీ ఉదయం రెండు ఖర్జూరాలను తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Back pain:

మలబద్దకం, నడుము నొప్పి, ఇతర సమస్యలు ఖర్జూరంతో దూరమౌతాయి,

