ఖర్జూరాలలో పుష్కమైన విటమిన్లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా రాత్రి పూట ఖర్జూరాలను నీటిలో నానబెట్టి ఉదయం పూట రెండు తినాలి.
ఈ విధంగా ఖర్జూరాలను తింటే.. ఆందోళన,ఒత్తిడి వంటివి తగ్గిపోతాయి.
ఖర్జూరాల్లో ఉండే గుణాలు జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేస్తాయి.
నడుము నొప్పి, రక్త ప్రసరణ సమస్యలు వంటివి దూరమౌతాయి.
ఖర్జూరాలు డైలీ ఉదయంపూట పరగడుపున తినడం చేయాలి.
వెంట్రుకలు రాలడం, చిట్లిపొవడం వంటివాటిని కూడా ఖర్జూరంలో ఉండే గుణాలు దూరం చేస్తుంది.
అందుకే డైలీ ఉదయం రెండు ఖర్జూరాలను తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మలబద్దకం, నడుము నొప్పి, ఇతర సమస్యలు ఖర్జూరంతో దూరమౌతాయి,