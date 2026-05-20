Dates Benefits: డైలీ రెండు ఖర్జూరాలు తింటే.. వారం తిరక్కుండానే ఈ సమస్యలు పరార్..!

Published by: Inamdar Paresh | May 20, 2026

ఖర్జూరాలలో విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.

చాాలా మంది ఉదయం పూట పరగడుపున ఖర్జూరాలు తినేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తారు.

ఖర్జూరాలు తింటే ముఖంపై ముడతలు, మచ్చలు అనేవి అస్సలు ఉండవు.

వెంట్రుకలు రాలిపొవడంను, చర్మంపై ఎలర్జీలను ఇది దూరం చేస్తుంది.

ఖర్జూరాలు తినే వారిలో రోగ నిరోధక శక్తి అమాంతం పెరుగుతుంది.

మలబద్దకం, పొత్తికడుపులో నొప్పి మొదలైన సమస్యలు కూడా క్రమంగా దూరమౌతాయి.

ఖర్జూరాలు తినే వారిలో జీవక్రియలు చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.

అందుకే తప్పకుండా డైలీ రెండు ఖర్జూరాలు తినాలని నిపుణులు చెబుతారు.

