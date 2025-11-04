1 Month Weight Loss

నెల రోజుల్లో బరువు తగ్గాలా..? డైట్ వద్దు.. సింపుల్‌గా ఇవి ఫాలో అయిపోండి..!

Aruna Maharaju
Nov 04,2025
More Protein

ఎక్కువ ప్రోటీన్ తినడం వల్ల ఆకలి అదుపులో ఉంటుంది. దీంతో సులభంగా బరువు తగ్గుతారు.

More Sleep

బరువు తగ్గాలంటే మంచి నిద్ర కూడా అవసరం. అందుకే 7-9 గంటల పాటు నిద్ర పోవాలి.

Dialy Exercise

స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేయాలి. వారానికి 2-3 సార్లు వ్యాయామం చేస్తే కొలెస్ట్రాల్ త్వరగా కరుగుతుంది.

Calories Count

మీరు ఎంత తింటున్నారనే దానిపై మీకు ఖచ్చితంగా క్లారిటీ ఉండాలి. అప్పుడే ఈజీగా బరువు తగ్గుతారు.

Fresh Food

ప్రోటీన్, కూరగాయలతో కూడిన హెల్తీ ఆహారంపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలి.

Drink More Water

రోజుకు మూడు లీటర్ల నీళ్లు తాగాలి. దీని వల్ల జీవక్రియ పెరిగి శరీరంలోని మలినాలు తొలగిపోతాయి.

No Stress

అసలు ఒత్తిడికి గురికాకండి. ఆందోళన తగ్గించుకుంటేనే కొవ్వు తగ్గుతుంది.

Big No To Sugar

చక్కెర తీసుకోకూడదు. ఇలా పాటిస్తే నెల రోజుల్లోనే తేడా చూస్తారు.

