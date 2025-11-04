నెల రోజుల్లో బరువు తగ్గాలా..? డైట్ వద్దు.. సింపుల్గా ఇవి ఫాలో అయిపోండి..!
ఎక్కువ ప్రోటీన్ తినడం వల్ల ఆకలి అదుపులో ఉంటుంది. దీంతో సులభంగా బరువు తగ్గుతారు.
బరువు తగ్గాలంటే మంచి నిద్ర కూడా అవసరం. అందుకే 7-9 గంటల పాటు నిద్ర పోవాలి.
స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేయాలి. వారానికి 2-3 సార్లు వ్యాయామం చేస్తే కొలెస్ట్రాల్ త్వరగా కరుగుతుంది.
మీరు ఎంత తింటున్నారనే దానిపై మీకు ఖచ్చితంగా క్లారిటీ ఉండాలి. అప్పుడే ఈజీగా బరువు తగ్గుతారు.
ప్రోటీన్, కూరగాయలతో కూడిన హెల్తీ ఆహారంపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలి.
రోజుకు మూడు లీటర్ల నీళ్లు తాగాలి. దీని వల్ల జీవక్రియ పెరిగి శరీరంలోని మలినాలు తొలగిపోతాయి.
అసలు ఒత్తిడికి గురికాకండి. ఆందోళన తగ్గించుకుంటేనే కొవ్వు తగ్గుతుంది.
చక్కెర తీసుకోకూడదు. ఇలా పాటిస్తే నెల రోజుల్లోనే తేడా చూస్తారు.