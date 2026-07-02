Amla Benefits: ఉసిరి నీళ్లను డైలీ ఇలా తిగితే.. ఈ సమస్యలకు శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టేయోచ్చు..!
ఉసిరి పండ్లు అన్ని సీజన్ లలో లభిస్తాయి.
ఉసిరిలో సిట్రిక్ ఆమ్లం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఉసిరిని రాత్రి పూట నీళ్లలో వేసుకుని ఉదయం పరగడుపున ఆ నీళ్లను తాగాలి.
ఈ విధంగా నెల రోజుల పాటు తాగితే మలబద్దకం పూర్తిగా నయమౌతుంది.
జుట్టు పొడవుగా పెరగడటంతో పాటు, చిల్లి పొవడం సమస్యలు ఉండవు.
శరీరంలో అధిక కొవ్వు, బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలు కూడా ఉండవని చెప్తారు.
ఉసిరి నీళ్లను తాగే వారిలో ఇమ్యునిటీ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందని చెప్తారు.
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